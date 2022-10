No sé si son agoreros o realistas aquellos que dicen que estamos atravesando una situación crítica. Que la cosa está muy mal, entendiendo por ‘la cosa’ la situación de España y el bolsillo de los españoles. Aparentemente da la sensación de que apenas pasa nada. Pero sí pasa. No seré yo quien niegue dos grandes realidades: la sequía que hemos venido padeciendo, por lo menos siguen anunciando lluvias, y la guerra de Putin contra Ucrania. Francamente cargar las tintas contra ambas realidades como paradigma de todos los males que nos asolan es una verdad a medias, una manipulación.

Dicen los estudiosos del tema que la sequía está dejando las despensas vacías. Puede ser. Sin embargo creo que la sequía es solo parte del problema. Que el verdadero quid de la cuestión, por estructural e irresoluto, es el problema de siempre, la rentabilidad del sector para los productores. Es la eterna cantinela. Lo que el consumidor paga por un tomate, un pimiento o una col, está muy por encima de lo que ese tomate, ese pimiento o esa col le han rentado a quien lo cultiva. Un abismo económico insondable que no parece tener solución.

Encima está lo del cambio climático al que también se echa la culpa de poner en riesgo la viabilidad de los productos agrícolas y ganaderos. Estoy de acuerdo en que agricultores y ganaderos no están pasando por su mejor momento. ¿Y quién está pasando por buenos momentos? Como no sean los ínclitos miembros del Gobierno, de los autonómicos también, y los no menos ínclitos padres de la patria, porque para los demás pinta en bastos.

Todo se confabula en contra del agro patrio. Incluso la despoblación. Por no hablar de la falta de servicios. De la marranada que han hecho a miles de pueblos los bancos en general, de todos los males que asolan a la mayor parte de los pueblos de España. Ni que decir tiene que los de Zamora se llevan la peor parte. Estamos peor que Soria, que Teruel, que por lo visto sí existe, y así sucesivamente. Pero vamos a tener un conservatorio de ‘p’ madre. Y bagatelas así por el estilo. Menos mal que el presidente Requejo sigue apoyando la ‘Silver Economy’ que tantos copian, como apoyó e hizo realidad la Feria del Fromago, con un éxito sin precedentes. Vale ya de hurtarle a Francisco José Requejo, lo que es mérito suyo.

Los agricultores y ganaderos patrios están muy tocados. A las explotaciones cerradas y las tierras de cultivo en barbecho le remito. Y si hay menos producción habrá menos alimentos, y los que encontremos serán caros de narices.