La Constitución en bancarrota

Fue un honor representar a los zamoranos en la legislatura constituyente como senador por UCD, al lado de Adolfo Suárez. Continué con esa confianza en la primera legislatura hasta el año 1982. Cinco años en la Cámara Alta aprobando y consensuando nuestra Constitución, que los españoles apoyaron en referéndum con un 85%, superando los catalanes este respaldo hasta el 90%.

Nuestra Carta Magna dice claramente que hay tres poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esta independencia, que es de obligado cumplimiento, no solo la incumplen los partidos mayoritarios, sino que el Gobierno está legislando mediante “Decretazos” faltando a la transparencia, al consenso y a la separación de poderes. Se adjudica un poder legislativo abusivo a través de la aprobación por Consejo de Ministros, firmado por el Rey y refrendado por el Presidente del Gobierno. Y en muchas ocasiones con flagrante ilegalidad, como ha quedado demostrado en los confinamientos y pérdida de libertades fundamentales por la llamada pandemia COVID-19.

Los puestos en los tribunales Supremo y Constitucional son ocupados por personajes afines a los políticos de turno. Es escandaloso, que hasta el presidente del máximo organismo judicial se haya visto obligado a dimitir. La Unión Europea es conocedora de esta perversión.

Esta situación se ha convertido en “bochorno nacional” y en el hazmerreír de Europa y de los españoles. Los tres poderes que la Constitución fija claramente como independientes, no se dan en la práctica. El Ejecutivo (o partido político que lo representa), no solo pone y dice quién debe representarles, asigna a sus candidatos cuando deberían ser sus afiliados. Y, lo que es más grave, ponen y se reparten los miembros de los máximos organismos judiciales para tener garantizada una absolución si tienen una denuncia por corrupción u otras causas. Y si esto no bastara, dan carpetazo al asunto con un indulto.

Los jueces deben elegirse para ocupar los máximos cargos judiciales de acuerdo a la libre concurrencia, mérito y capacidad. Nunca por su ideología política aunque la puedan tener, evitando la vergüenza que estamos viviendo. Espero que las organizaciones judiciales reconduzcan esta penosa situación y no caigan en la sinrazón en la que están cayendo los políticos.

Pero no solo los jueces están mutilando la Constitución. Los indultos los contempla la Carta Magna, pero no al que en la misma puerta del “truyo” dicen que van a hacer lo mismo y que no se arrepiente. O permitiendo que el idioma castellano o español (que es el más hablado del mundo) no se enseñe en nuestros colegios como ocurre en Cataluña, País Vasco, Galicia o Baleares, donde ni el 25% del idioma está representado en las aulas.

Hay otros asuntos preocupantes para los españoles, que aunque no se reflejen constitucionalmente se deberían tener en cuenta como la centralización ministerial. Los ministerios deben estar en la capital de España.

Este un país de vividores con sueldazos. Sirva como dato, que en Alemania, con 82 millones de habitantes tienen 150.000 políticos, uno por cada 554 ciudadanos. En España, con 47 millones de habitantes 445.558 políticos, uno por cada 106 ciudadanos

Así mismo, estamos asistiendo a la mercantilización del agua cuando es un bien necesario para la vida y la riqueza de nuestro país. Recordar que unos cuantos zamoranos y la asociación de consumidores y usuarios AGUAIURIS hemos interpuesto una querella contra Iberdrola por el vaciado del embalse de Ricobayo, que se encuentra en proceso en el Juzgado nº 4 de Zamora.

Están intentando implementar peajes en todas las autovías y autopistas de España a partir del 2024, a lo cual me he opuesto personándome en el expediente administrativo.

Recordemos los veinte mil millones de euros de presupuesto para aprobar una ley de que “SÍ es SÍ”, o los cerca de 1.800 asesores (500 de Presidencia) y la mitad de ellos sin estudios que los avalen. Muchos medios de comunicación vergonzosamente subvencionados. La corrupción política, como el caso Zamora del PP , como las 880 viviendas, garajes, locales construidos en la urbanización Las Viñas de Zamora, de forma ilegal según sentencia firme del Tribunal Supremo. Las mordidas en las renovables, etc.

Si Suárez levantara la cabeza se moriría del disgusto. Fue capaz de sentar en una mesa a Fraga , Carrillo y otros para consensuar una Constitución orgullo de los españoles, reconocida en todo el mundo después de 44 años y sin apenas modificaciones. Al igual que los Pactos de la Moncloa.

Para terminar, decir que soy suarista, de centro, progresista y, sobre todo zamorano.

(*) Senador Constituyente