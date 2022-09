Fromago: punto de inflexión

Los días que han transcurrido desde la celebración el fin de semana de la feria Fromago (Cheese Experience) nos ofrecen ya una perspectiva suficientemente sólida como para hacer valoraciones ya no en caliente. De hecho éstas se han sucedido con agilidad pasado el domingo, algunas desde las instituciones oficiales, otras –las más- de carácter popular y mediático, y no pocas desde algunos ámbitos del sector económico directamente implicado. Pero, más singular aún, las valoraciones más favorables ya se iban desgranando precisamente durante el propio desarrollo de la feria.

Cierto optimismo iba dejando atrás algunas indiferencias iniciales ya el jueves, día en que dio comienzo. Y poco a poco, a medida que iban transcurriendo los días y los actos programados, los comentarios han sido cada vez más numerosos, unánimes y escorados hacia un optimismo entusiasta.

Y no es para menos tras atender a la extraordinaria afluencia de público en las calles ya una tarde de diario como la del jueves, en palabras de algunos paisanos comparables a las más animadas de San Pedro y con muy similar aire de fiesta. U otros indicadores como la masiva participación general, haber gozado de un clima excelente que nos lanzó a la calle, una decidida implicación por parte de instituciones privadas y públicas en pro de un logro común, experimentar el éxito de las cosas bien hechas, vernos referentes en el panorama internacional, experimentar que nuestro mundo rural tiene mucho que decir y un potencial económico y social extraordinarios, escuchar los agradecimientos y felicitaciones generalizadas de los expositores, ver cómo algunos ya habían vendido todo el género el segundo día de la feria… La lista resulta aún corta para cuanto de bueno ha dejado Fromago por sí misma, y también los esfuerzos de tantos para lograr su éxito. A los que, por supuesto, hay que felicitar y estar agradecidos.

Esta feria nos demuestra que en Zamora podemos hacer cosas muy bien hechas. Demuestra que tenemos arrojo suficiente para que salgan con éxito los propósitos que realmente merecen la pena

Pero Fromago deja algo que a mi juicio es aún más importante. Esta feria –y con ella todos sus actores directos y los ciudadanos receptores- nos demuestra que en Zamora podemos hacer las cosas fenomenal, más aún, que sabemos hacer cosas muy bien hechas. Demuestra que tenemos arrojo suficiente para que salgan con éxito los propósitos que realmente merecen la pena, que tenemos capacidad para detectar nichos de negocio y posibilidades para crecer, que logramos discernir el bien común, que sabemos vendernos porque tenemos mucho y bueno donde rascar y no superficial postureo, que somos potentes en algunos sectores económicos, que con cierta voluntad y unas adecuadas dosis de humildad logramos vendernos muy bien, que si funcionamos a una no tenemos porqué quedarnos atrás, que si el hombro se arrima dejando de lado protagonismos vanos todos ganamos en una u otra forma, que sabemos trabajar con seriedad y rigor, que somos una sociedad que se entusiasma con signos de su éxito, que tenemos un futuro más limpio y brillante que el que pintan algunos nubarrones de evolución, que –por fin- nuestro carácter particular no tiene excusas ante las evidencias demostradas de nuestro buen hacer, que el lamento es ya pasado.

Fromago supone un punto de inflexión. Negarlo es cerrarse a la realidad real de lo que hemos vivido durante algo más de un fin de semana. Y, especialmente, la experiencia de todo lo que deja en rescoldo y las perspectivas que alumbra. “Los primeros serán los últimos”, dice el evangelio según san Mateo. La Z necesariamente no tiene porqué ser el final; también puede ser el comienzo. Baste que queramos empezar por el otro lado. Exactamente eso, un punto de inflexión para Zamora.