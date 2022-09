Volver a la corbata

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conminó a los españoles a no usar corbata para no pasar calor y así consumir menos energía durante el verano y, mucho me temo, que conmine de nuevo a los españoles a usar adminiculo tan elegante para tratar de no pasar frío el próximo invierno. Lo digo porque los países europeos temen que la crisis energética empeore este invierno y se produzcan apagones y cortes. Da la sensación de que las cartillas de racionamiento energético sobrevuelan ya Europa. De confirmarse los pronósticos, y parece que sí, estamos a las puertas del invierno más duro de nuestras vidas.

No estamos preparados para semejante sacudida. El Estado del bienestar será una utopía. Además del cinturón habrá que apretarse mucho la corbata pero, ojo, sin llegar al estrangulamiento. Bastante estranguladas están ya las economías familiares. Vladimir Putin está por jodo…bar al prójimo europeo y se está empleando a fondo. Pretende colarnos no sé qué historia absurda de una fuga la mar de sospechosa que mantiene cerrado el gasoducto entre Rusia y Alemania y así piensa seguir sine die. Muchos países europeos no descartan que haya que racionar la energía en invierno. El presidente del Gobierno español, tan previsor él, ha dicho que eso ocurrirá en cualquier país que no sea España, porque en España se han hecho las cosas bien. El Estado del bienestar será una utopía. Además del cinturón habrá que apretarse mucho la corbata pero, ojo, sin llegar al estrangulamiento Veremos si no tiene que tragarse estas palabras de aquí a unos meses. Claro que al presidente del Gobierno le trae al pairo lo que pensemos los españoles. Si con la corbata de quita y pon se solucionara el problema que está por llegar, bien iba la cosa. Pero lo que me pareció una majadería veraniega, una más del Jefe de Gobierno español, me sigue pareciendo lo mismo cara a los meses fríos. Lo mejor que nos puede ocurrir es que haya un invierno cálido. Eso sí, con alguna precipitación que otra porque como también escasee el agua nos vamos a ver muy mal. La aparición de la corbata que la Enciclopedia Británica registra en 1656 y que el primer dandy oficial del mundo y árbitro de la elegancia en su tiempo, Georges Bryan Brummell, conocido como Beau Brummell adaptó a su indumentaria al idear el traje moderno de caballero con anudado al cuello, impulsando la moda de la corbata como signo de distinción, merced a otro inventor, el presidente Sánchez, ha encontrado un uso energético bien diferente al de su aparición. Con nudo Windsor o con nudo tradicional, este invierno la corbata será imprescindible pero no sé si suficiente en el atuendo masculino y también femenino por aquello de preservarse del frío.