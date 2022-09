La solución de Pepe

Pepe se dio un garbeo por Zamora el pasado agosto y dejó un titular que comparto plenamente: “Es una anomalía histórica que Quiñones siga en el cargo”. Pepe, son tantas las anomalías históricas que se vienen produciendo en España que la de Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente, es una más. De anomalías, partidos, sindicatos y gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos, van bien servidos. Esto no nos pilla por sorpresa a ninguno de los dos.

A todo esto, no he dicho que Pepe no es otro que el asturiano José María Álvarez Suárez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, desde marzo de 2016, a quien todo el mundo dentro y fuera del orbe sindical, conoce por su nombre de batalla: Pepe Álvarez. Lo de José María suena más pomposo y Pepe es un tío sencillo, del pueblo y para el pueblo, pero desde el privilegio de la Secretaría General de su sindicato.

Ya sé que el siniestro lo soporta Zamora, 65.000 hectáreas calcinadas dan fe de ello, pero cuando se tiene un pasado que huele a marisco que apesta, hay que ser muy cuidadoso sin dejar el aspecto reivindicativo

Lo de Quiñones no tiene nombre. Pero ahí lo tiene usted, sostenido por el jefe para que no se caiga y sin levantar pasiones entre los ciudadanos que oyen su nombre y se santiguan. Dejo dicho Pepe que la solución al problema del fuego “no es “coger a 400 parados para que limpien el monte”. También estoy de acuerdo. Hay que hacer política de prevención. Hay que prevenir para no tener que curar. A Quiñones eso le parece un despilfarro y le pilló el fuego de Zamora con el paso cambiado y los deberes por hacer.

Comparto la indignación del líder ugetista pero otrosí digo que podía haber aportado más. Porque esa solución la venimos defendiendo todos los zamoranos a una. Hombre, levantar el índice acusador para señalar a diestro con todo lo que hay a siniestro, no parece justo en principio. Ya sé que el siniestro lo soporta Zamora, 65.000 hectáreas calcinadas dan fe de ello, pero cuando se tiene un pasado que huele a marisco que apesta, hay que ser muy cuidadoso sin dejar el aspecto reivindicativo.

La situación actual es deplorable. Sin embargo Pepe no ha aludido a ella. No han salido a tomar la calle como sí hubieran hecho con otro gobierno, pongamos que de derechas. Eso es algo que está en boca de todos, que circula por las redes y que ocasiona infinitos memes. También de UGT los trabajadores esperan más de lo que hasta la fecha están viendo. En España ya no valen las palabras, sólo los hechos. Y de hechos andan más bien cortitos.

De cualquier forma, se agradece el interés de Pepe Álvarez por tratar de aportar soluciones al problema.