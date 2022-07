Igualdad y transparencia

Las consecuencias de la anterior crisis fueron atribuidas al gran endeudamiento ciudadano por vivir por encima de nuestras posibilidades. Como ciudadanos desaprensivos e incautos, si es que fue sincero el diagnóstico anunciado, en justicia e igualdad, estuvo bien que la pagáramos totalmente los causantes.

Hoy, la gran deuda es pública hasta la quiebra técnica en lo económico, con causas en la gestión política, pero también la cargan sobre los mismos.

Las constantes llamadas de atención de la UE al Gobierno de España, por: intromisión en y bloqueo del estamento judicial, excesiva interinidad laboral, falta de equidad en la carga tributaria, discriminación y falta de cohesión con la UE en pensiones y prestaciones... no se en qué saco caen, pero de él no salen.

Tras cotizar 20 años, me niegan la pensión de jubilación (cero euros), por no haber cotizado 2 dentro de los últimos 15 años anteriores a cumplir 65 años. Una exigencia inédita en la UE, que al no ajustarse a justicia e igualdad, causa quebranto y un fuerte agravio, por desafecto de clase y por mi condición de nativo fiscal, relativo a la inmigración no contribuyente. También al compararlo con ese enorme gasto público, en jugosas jubilaciones anticipadas y privilegios a favor de excargos institucionales, sindicales, políticos, parlamentarios y más.

Justicia e Igualdad, debieran ser los principales estamentos públicos, para lograr fraguar los más recios resortes, pilares y puentes, que jamás hemos conocido en esta país, para acercamiento entre ciudadanos y gobernantes....pero algo se debe estar haciendo fatal, ya que esta brecha cada día crece y crece.

