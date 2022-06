Con sobrepeso y a lo loco

El sobrepeso y la obesidad nos traen por la calle de la amargura a hombres y mujeres. Es muy duro ser víctima de los kilos de más. Cuan fácil resulta cogerlos y cuan difícil dejarlos. Se adhieren cual rémora a nuestro cuerpo y no sueltan la presa fácilmente. Sobrepeso y obesidad se hacen omnipresentes sobre todo en esta época del año, en plena ‘operación bikini’, que requiere más tiempo, más esfuerzo, más ejercicio y más mantener la boca cerrada y no sólo para que no entren moscas, sino para que no entren ciertos alimentos.

Estimo que esto del sobrepeso y la obesidad no es sólo una cuestión estética. Es ante todo y sobre todo, una cuestión de salud. Un metabolismo activo ayuda a quemar calorías lo que facilita el control del peso. Cuando somos jóvenes el metabolismo suele ir rápido de forma natural pero con la edad y sobre todo en las mujeres a causa de las hormonas, el metabolismo se vuelve más lento. La alimentación es, sin duda, uno de los pilares para que el cuerpo trabaje al 100%. Es necesario consumir alimentos termogénicos que no son otra cosa que los que nos ayudan a que nuestro organismo produzca más calor favoreciendo la quema de grasa. Ahí va una ayudita: té verde, cúrcuma, jengibre, mostaza, champiñones y setas en general, los cítricos, el café y el cacao ayudan a activar el metabolismo pero resultan insuficientes si no nos apoyamos en otro pilar imprescindible: la actividad física. Entre unas comunidades autónomas y otras hay claras diferencias, con cifras que son verdaderamente alarmantes. La última encuesta europea de salud en España, con datos del INE, nos revela cuales son los más gordos y flacos por comunidad en España. El hecho de que el 45% de los habitantes de una comunidad esté por encima de su peso ideal es algo que debería preocuparnos. Murcia es la comunidad autónoma con más índice de obesidad y sobrepeso en su población. El 45% de los murcianos está por encima de su peso ideal y además el 19 % de la población sufre de obesidad. Murcia es líder también en obesidad infantil. En el otro lado de la balanza, nunca mejor dicho, está Navarra. Esta comunidad tiene un 33% de población con sobrepeso y un 13% con obesidad, y es la que mejores resultados obtiene de toda España. Madrid es, por derecho, tras Navarra, la comunidad autónoma con menos gordos y donde más se trata de mantener buenos hábitos alimenticios y de salud. Castilla y León ocupa el octavo puesto. No es posible que apenas se le dé importancia y sigamos como si nada ocurriera, con sobrepeso y a lo loco. Sabiendo que el sobrepeso es el portal de la obesidad.