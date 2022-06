El acuerdo viajó en microbús

Cuando escribo estas líneas (mañana del sábado), aun se desconoce el resultado de la votación en las plantas de Siro en Toro y Venta de Baños, aunque se intuye un pronunciamiento favorable al acuerdo alcanzado días atrás en el Ministerio de Industria, en Madrid. Cuando ustedes lean este artículo, ya se sabrá cual ha sido la decisión de los trabajadores y como queda la empresa galletera. Sabremos también qué opinan sobre el desenlace las partes implicadas. Y, quizás, alguien nos cuente la verdadera intrahistoria de unas negociaciones que han rozado lo surrealista y que han dejado con el culo al aire a más de uno, especialmente al flamante consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, el cazador de “virus comunistas”. Ignoro si ha logrado o no este último (y parece que único) objetivo, pero en la crisis de Siro no le hemos oído decir ni esta boca es mía. Nos contarán que ha trabajado en silencio. Habrá que creérselo…Como el famoso milagro de Santa Rita.

La actuación del señor Veganzones no es la única criticable dentro del gobierno de Castilla y León. A mi juicio, Alfonso Fernández Mañueco reaccionó demasiado tarde. ¿No tuvo nada que hacer o declarar mientras se desarrollaba y se agravaba el problema?, ¿no pudo convocar antes a los comités de empresa?, ¿intentó reunirse con los futuros inversores?, ¿puso sobre la mesa algún tipo de soluciones, incluidas las económicas? Es posible que lo hiciera, si bien lo dudo. En caso positivo nos lo habrían contado por activa, pasiva y perifrástica. No. Don Alfonso y sus asesores solo actuaron con cierta energía cuando le vieron las orejas al lobo. Es decir, cuando Siro anunció que cerraba Venta de Baños, que cesaba la actividad en todas las fábricas y que no iba a pagar las nóminas de mayo. Y entonces, ¡oh, bálsamo de Fierabrás!, el presidente de la Junta convoca reuniones por separado con los alcaldes de las localidades afectadas y con los comités de empresa. ¿Para qué? Para decirles que la Junta está con ellos, que los apoya y que espera y desea una buena solución. Claro, tendría bemoles que se hubiese pronunciado en sentido contrario, que no quisiese desenlaces positivos. A veces, las perogrulladas te dejan noqueado.

El problemón se fue enredando y agravando más y más hasta que el jueves apareció un microbús en los alrededores de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en Valladolid, a escasos metros de la Consejería de Economía, donde había una reunión de los comités de empresa de Siro con el titular del departamento, Carlos Fernández Carriedo, además portavoz de la Junta y reconocido apagafuegos. Aquí la historia se complica. Hay quien dice que la delegada del Gobierno, la hiperactiva Virginia Barcones, tenía todo listo para que el microbús fuese a Madrid cargado de trabajadores de la galletera. Hay quien añade que los pasajeros se bajaron porque no sabían qué pintaban allí y se metieron en otra reunión con Carriedo y con el dueño de Siro, Juan Manuel González Serna. Hay quien afirma que los miembros del comité de empresa de Siro salieron desencantados de este contacto porque allí no les decían nada nuevo ni había propuestas concretas. Y porque se enteraron de que la solución estaba en Madrid. Y como tenían el microbús a la puerta…

Así que la solución (veremos si se confirma) viajó en microbús hasta la capital de España. En el Ministerio de Industria les esperaba la vallisoletana de Ataquines Reyes Maroto. Y aquí sí había ofertas novedosas. Los fondos de inversión interesados en Siro habían mejorado las condiciones. Además, y según declararon varios trabajadores, la ministra les contó detalles que no conocían y les puso sobre la mesa la situación real de la empresa, al parecer más grave de lo que creían Y tras más de cinco horas de reunión, a las tres de la madrugada, se produjo el acuerdo, que ayer pensaban explicar a las asambleas de empleados la propia ministra de Industria y su jefe de gabinete.

Ese acuerdo contempla, entre otros puntos, 112 millones de los fondos de inversión más asumir los 300 millones de deudas; subvenciones económicas del Gobierno de España; continuidad de Venta de Baños al menos dos años; subida salarial del 2% en 2022, congelación en 2023 y 2024 e incremento del 4% en los tres años siguientes; pago de las nóminas de mayo; compromiso de producir el 100% en las factorías españolas y mejoras sociales. Dada la situación, parece un pacto más que aceptable. De hecho, la Junta no ha dicho nada en contra. Todo un síntoma. Le han sacado otros las castañas del fuego mientras el titular de Industria sigue persiguiendo virus comunistas. ¿Los habrá en Siro?