Valores positivos en la conducción

Lamentablemente en nuestra sociedad, estos valores no existen o están caducos. Espero que en algún momento, despertemos de este letargo carente de principios éticos y morales, de sentido común y juntos hagamos el país que nuestros ancestros nos legaron. En la conducción influyen estos valores y estos principios de conducta, los comportamientos, actitudes y, lo más peligroso, los hábitos negativos.

El reflejo de la calle, esa crispación, esa mala educación, ese mal carácter y ese poco aguante, se está llevando a la conducción y ya la conducción por si sola es complicada y peligrosa, solo le faltaba que se acumulen otras actitudes negativas y otros comportamientos inadecuados del conductor.

Creo, y me gustaría equivocarme, que en la conducción vamos de mal a peor, tenemos que empezar a aceptar a los demás, la vía no es solo de uno, la vía es de todos: Conductores y usuarios.

En la conducción vamos de mal a peor, tenemos que empezar a aceptar a los demás, la vía no es solo de uno, la vía es de todos: conductores y usuarios

Estamos viviendo un nuevo orden mundial y esta situación es nueva y nos está afectando a todos: a peatones y a conductores, se está contaminando el ambiente de la calle y está empezando a afectar a los conductores, se está perdiendo la paciencia y la educación y esto, queramos o no, afecta a todos los conductores y usuarios de la vía.

Se está notando este fallo en las actitudes de los conductores y en los siniestros viales y, lamentablemente, están subiendo y si no hacemos nada, también subirán las víctimas mortales.

Creo que a los conductores hay que darles un margen de confianza, hay que exigirles responsabilidad y respeto a los demás y a las normas de circulación y obediencia de las señales de todo tipo, por el bien de todos los conductores, peatones y usuarios de la vía.

Los agentes de tráfico, bien sean Guardia Civil o Policía Municipal o Autonómica, hacen un trabajo muy adecuado y hay que respetarlos, ellos cumplen con su trabajo y nosotros los tenemos que respetar y obedecer.

La Seguridad Vial depende de todos y todos nos tenemos que adaptar, respetar y, a veces, callar, muchas veces es mejor el silencio...

Mi consejo es que los conductores, mientras conducimos, no debemos hacer otra cosa que no sea conducir, debemos tener cuidado con los despistes, los despistes se pagan caros, y en un segundo podemos tener un siniestro vial , hay que tener la precaución de no hablar por teléfono, mientras conducimos solo hay que conducir,

Tenemos que intentar conseguirlo. Ya sé que no es fácil, pero es un reto y un ideal a seguir.

(*) Delegado de ProVial España en Castilla y León