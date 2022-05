“El Cuento de la Criada” es una serie televisiva que plantea un futuro distópico ( ja,ja) en el que las personas han perdido todos sus derechos individuales, en especial las mujeres, que están sometidas a esclavitud y sirven, principalmente, para procrear exclusivamente cuando al “amo” se le antoja. Tiene su valor como mujer gracias a tener ovarios, como se puede entender. Llegan a éste estado de teocracia (sin democracia) gracias a la unión entre los poderes religiosos y los políticos, que coinciden en sus principios para dominar a cualquier precio. Objetivo principal: la mujer. ¿Qué es el fascismo? Es un conjunto de ideologías y prácticas que buscan colocar a la nación (definida en términos biológicos, culturales e históricos) por encima de todas las demás fuentes de lealtad y crear una comunidad nacional movilizada.

Quieren incorporar ideas en la sociedad como “patria, orden y tradición”. El líder tiene como misión ser el jefe para servir de guía del pueblo ejerciendo sobre él una labor benefactora y paternal, sobre todo con las Mujeres. Por eso durante siglos nos han estado diciendo lo que teníamos que hacer, como lo teníamos que hacer, porque lo teníamos que hacer y las consecuencias de no querer “hacer” todo aquello que teníamos que “hacer” por nuestro bien. Siglos de lucha constante para poder conquistar derechos para las mujeres. Derechos libres.

Lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie y quien lo quiera...Pues aplíquesele. Para eso es la libertad. Para decidir y no para que decidan por mí o por ti

Libres para ejercerlos o no. No se imponen. Se eligen. Se deciden. Libremente. Derechos democráticos. ¡Derechos!

¿Qué es la honestidad? Es un conjunto de atributos personales: decencia, pudor, dignidad, justicia, sinceridad, honradez. Justamente lo que no parece tener el Vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Alguien que niega la realidad, intenta confundir, oculta información, no tiene empatía, miente, insulta, practica el chantaje emocional y es más simple que el mecanismo de un reloj...No puede tener un sillón en una comunidad autónoma con el caché de la nuestra.

Todo ello con la inestimable ayuda de Mañueco (claro está) ¡Qué mundo éste! El señor Rubiales vendiendo que gracias a él las mujeres de Arabia Saudí tienen baños para mear. Las mujeres afganas vuelven a estar como en las cavernas. Las mujeres de Castilla y León vamos a empezar a sufrir las consecuencias de un cavernario como Juan García- Gallardo. Ninguna mujer votante de PP debería de permitir tamaña insolencia. De las mujeres de VOX no voy a decir nada porque ya habla por ellas Macarena Olona.

Seguro que muchas no están de acuerdo con ella ni con ellos pero…. A ver quién es la que se sale del guión porque lo contrario sería...¡bufff !

Decía Isaac Asimov que "No van a escuchar. ¿Sabes por qué?? Porque tienen ciertas nociones fijas sobre el pasado. Cualquier cambio sería una blasfemia a sus ojos; prefieren las tradiciones". Yo, personalmente, no quiero su mierda de política. Faltaría más.