No me he equivocado. No he errado el tiro al titular. No quiero hablar de la mítica serie de Televisión, ni de sus habitantes incluida la incombustible Angela Chaning. De quien de verdad quiero hablar es de ellos, de Folk on Crest. Cinco músicos de primera. Cinco como los personajes de la famosa colección de libros de Enid Blyton, sólo que sin perro. Los cinco forman una familia bien avenida. Cada quien sabe cuál es su cometido. Y eso ayuda.

Folk on Crest son Yolanda Río, Voz, pandereta y gaita gallega. Sergio Grande, gaita asturiana, whistles y coros. Bernardo Pérez, gaita y tamboril charros, panderu cuadrau, pandereta, bodhram, coros y ‘sartén’. Daniel González, guitarra acústica y Rubén Pérez, violín y mandolina. Juntos son una orquesta. En solitario unos virtuosos. Yolanda es dueña de una voz limpia, preciosa, cantarina que vibra al son que tocan sus compañeros de reparto con esos instrumentos que nada tienen que envidiar a los de nuestro querido Luis Pedraza. Creo que han actuado juntos en alguna ocasión. Y si no ha sido así, están a tiempo de unir sus fuerzas. Estos son de los que se meten al público en el bolsillo de inmediato. Tienen la sal por arrobas Conocí a Folk on Crest en Villar del Buey el pasado sábado. Había oído hablar de ellos, siempre en buenos términos sobre su contrastada profesionalidad y, debo confesar, que quienes de ellos me hablaron se quedaron cortos en sus apreciaciones. Son un grupo de los buenos. Con sus canciones, me recuerdan, no sé por qué o sí lo sé, a la verde Irlanda, a la Galicia más celta, a Escocia, a Gales, a Cornualles, a todos esos lugares unidos por sus raíces musicales. Con más de 300 conciertos en su haber, festivales por toda España y países como Italia o Portugal, cinco discos, más de ocho mil copias vendidas, llenos históricos en la Plaza Mayor de Salamanca y más de 100.000 descargas y reproducciones en streaming en plataformas digitales, estas buenas gentes se revelan como un grupo de primera. Tienen tablas y saben llevarse al público de calle. Por eso no me explico, cuando de programar en Zamora conciertos no se cuenta con ellos. Se prefiere buscar a los de fuera, ignorando a los de la tierra. Esta gente es nuestra. De Castilla y León y para más abundar, del reino de León, puesto que de origen salmantino son y en Salamanca ejercen sus profesiones. Los tenemos al lado y nos vamos a buscarlos fuera. Como si Castilla y León, como si esta tierra no diera buenos productos musicales. Estos son de los que se meten al público en el bolsillo de inmediato. Tienen la sal por arrobas. Juntos se llaman Folk on Crest.