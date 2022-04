Héroes anónimos

La solidaridad es una actitud, una forma de ser y de comportarse en la vida ante los demás. No se trata de una actividad efímera. Vamos que, por ejemplo, no puedes ser una persona solidaria durante una hora y olvidarte a continuación del mundo mundial. Es algo que toca de lleno la conciencia, una cuestión de puro compromiso personal y, como tal, debe ser abordado, exento de toda hipocresía o de inverosímiles estrategias de reputación. Creo sinceramente que la solidaridad va más allá de la propia generosidad voluntaria y, por ello, me atrevo a decir, sin ningún miedo al equívoco, que lo que revela por encima de todo es la mejor muestra de inteligencia del ser humano. Y como tal, nos suele rodear en silencio, casi sin darnos cuenta de los desvelos de quienes así sienten y piensan. Por suerte, entre nosotros habitan esos seres inteligentes y emocionales que dan sentido a la propia vida, realizando una labor encomiable en un barrio o con un colectivo social repudiado por la indiferencia. Gracias a esa gente inteligente y generosa este mundo es un poco mejor de lo que es. Y merecen nuestro respeto y admiración.

Todo esto viene a cuento de la reciente proyección en Burgos del documental ‘Héroes en el Congo’, un trabajo promovido por la Fundación Kivu Jambo y Proyecto Rubare que llevan años ejerciendo una ingente tarea entre los más pobres de los pobres, en un país hostil y peligroso. Por suerte, entre nosotros habitan esos seres inteligentes y emocionales que dan sentido a la propia vida, realizando una labor encomiable en un barrio o con un colectivo social repudiado por la indiferencia Literalmente jugándose la vida, como la que casi perdió la hermana María Presentación López cuando cayeron las bombas lanzadas por los rebeldes Tutsi sobre la casa que habitaba junto a otras religiosas. Ella ha sido la inspiración para unas personas capaces de romper drásticamente su zona de confort para convertirse en auténticos misioneros, sin dar tres cuartos al pregonero. Pero ahora toca, después de 15 años de tremendo esfuerzo, reconocer la valentía y, sobre todo, la humanidad que aflora en cada uno de los poros de su piel, en sus rostros y miradas transparentes que tanto dicen incluso sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Gracias a ellos, este mundo sigue dando vueltas, porque son la muestra de que la actitud personal y el corazón son el motor que lo mueve.