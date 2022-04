Siempre nos quedarán los comuneros y Villalar

El 16 de noviembre de 1921, D. Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de España, dispone por Real Decreto, y como homenaje a los comuneros con ocasión del IV centenario de su Gesta que el Pueblo y el Ayuntamiento de Villalar se denominen en el futuro como Villalar de los Comuneros.

Es evidente que a lo largo de la Historia se han producido importantes y trascendentales acontecimientos en todos los países y en todos los continentes, sean de orden político, social, económico, religioso o cultural. También nuestro país ha protagonizado hechos de enorme significación y trascendencia al ser una de las naciones más antiguas y prosperas, en su tiempo, en el continente Europeo.

En España han existido circunstancias que han generado consecuencias, no solo internamente, también en el orden internacional o mundial. Pero esto es un asunto para los historiadores.

Solamente señalaré la aportación de los castellanos y leoneses en la colonización de América y al sostenimiento de la corona como acreditan los estudios realizados por Ramón Carante, importante historiador palentino y también, como nos tiene advertido Claudio Sánchez Albornoz, José Antonio Maravall y Josep Pérez, en relación con la contribución humana y económica al erario público, y que fue más importante y más cuantiosa que las riquezas que venían de las Américas.

Sin perder la perspectiva histórica, es oportuno reflexionar que estamos en el año 2O22 Y hemos conmemorando, sin pena ni gloria, el V centenario de la Revolución Comunera y de manera singular, el ajusticiamiento y el desenlace trágico de tres de sus más importantes líderes: Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Todo ello constituyó un acontecimiento histórico, reconocido mundialmente porque pudo cambiar, para mejor, la historia, no solo de España, también de Europa. Esta Revolución tuvo lugar dos siglos antes de la llamada “Gloriosa de Inglaterra, en 1668 y de la Revolución Francesa en 1789.

Estamos viviendo momentos de preocupación e incertidumbre con los últimos acontecimientos vividos y con los resultados electorales, por las declaraciones y sobre todo por los hechos

Es conveniente dar un salto y acercarnos a tiempos contemporáneos, es decir a nuestros días y responsabilidades. Y si deseamos recuperar el significado de lo que estamos tratando, es necesario reseñar acontecimientos próximos tan importantes como lo que ocurrió en nuestro país con la aprobación de la Constitución Española de 1978, de la cual se deriva el desarrollo territorial del Estado. Las provincias se constituyen en regiones o nacionalidades. Las nueve provincias de nuestra región: Ávila, Burgos, León. Palencia. Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora se convierten en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En esta nueva ordenación territorial, Castilla y León mantienen gran acumulación de hechos históricos y el depósito del patrimonio artístico, monumental y bibliográfico más importante de España, producto de los grandes acontecimientos, riquezas y dominios, que influyeron y fueron decisivos en la configuración de nuestro País. Es tan variada, profunda y rica nuestra historia que contrasta con lo poco explicada y conocida, tanto en España, pero también en Castilla y León.

A ello hay que añadir el nulo interés de los poderes públicos, fundamentalmente por parte de la Junta de Castilla y León, tampoco por las Cortes, por instruir en los centros educativos lo que representó uno de los hechos más importantes de nuestra historia y que a tantas generaciones, que nos han precedido se les ha negado. Este abandono simboliza uno de los problemas más graves de los programas educativos en relación a nuestra historia. De ahí la urgente necesidad de poner en marcha, con todos los esfuerzos que sean necesarios, hasta conseguir la recuperación de tan importantes ausencias educativas,

La Junta que tuve el honor de presidir sí entendió la importancia histórica de nuestra comunidad, también de que uno de los acontecimientos más importantes se desarrolló en Villalar. Coherente con su responsabilidad el Gobierno de Castilla y León envió a las Cortes un Proyecto de Ley para fijar la Fiesta Oficial, y como muy bien reconoce el Estatuto de Autonomía de Castilla y león: “Si en Villalar el 23 de Abril de 1521 la suerte le fue adversa a los Comuneros, no ocurrió así con sus ideales que pueden ser considerados precursores de grandes revoluciones liberales y europeas. Como homenaje a ese movimiento el 23 de abril es hoy la fiesta de la Comunidad Autónoma”.

En el texto legislativo que fija por ley el 23 de abril como fiesta de la comunidad declara que: “sea a la vez homenaje a los antepasados y promesa ante quienes sigan en el afán de mejorar las condiciones de vida de los castellanos y leoneses” (…) “esta fecha ha permanecido en la memoria colectiva del pueblo que, consciente de la trascendencia que tuvo para la determinación de su evolución y desarrollo, ha reivindicado como fecha ilusionada para la recuperación de su libertad y autogobierno en la solidaridad y unidad de España”.

Estoy convencido, porque lo he vivido y conozco el sentimiento de una buena parte de los miles de castellanos y leoneses y de otros lugares de España que han acudido a Villalar de los Comuneros, también de las asociaciones, sindicatos, grupos sociales, culturales y partidos políticos Todos ellos agradecen y reconocen el magnífico recibimiento y acogida del vecindario y de su Ayuntamiento. De manera que si no hubiera sido por el común de los vecinos de Villalar, la conmemoración, el encuentro y el homenaje popular a los Comuneros durante los últimos cuarenta y seis años no hubiera sido posible. Con lo cual habría desaparecido su conmemoración.

En nuestra comunidad existen 2.249 municipios y más de 5.000 núcleos de población. Todos ellos tienen el derecho de ser respetados y recibir el reconocimiento y la consideración de todo tipo (también presupuestaria). Muchas ciudades y lugares son parte de una historia llena de hechos relevantes, y por lo tanto con muchos méritos para que sean reconocidas su peculiaridad. Esta situación, que nos desborda, es una parte importante de nuestro legado y también de nuestro compromiso.

Son tantos y tan importantes los acontecimientos que representa la Revolución de las Comunidades, que han interesado a estudiosos de muchas universidades más allá de nuestras fronteras. Y que con ocasión del V Centenario, deberían haber reavivado mayor interés en los estudiosos e investigadores los poetas, dramaturgos, historiadores y ojalá también hubiera prendido entre los jóvenes.

Estamos viviendo momentos de preocupación e incertidumbre con los últimos acontecimientos vividos y con los resultados electorales, por las declaraciones y sobre todo por los hechos. Por eso, hoy como ayer, Villalar sigue representando el sentido reivindicativo, solidario y comunero más noble, conseguido con tesón, voluntad y sentido de la responsabilidad. A pesar de las dificultades. En definitiva la referencia sigue siendo, inevitablemente: Villalar como lugar y como símbolo de la lucha por las libertades.

A ello hay que añadir que en Villalar de los Comuneros se inició uno de los movimientos del resurgimiento de una región que en ocasiones había sido abandonada a pesar de su generosidad y casi siempre mal entendida, confundida con el centralismo más detestable.

Conviene recordar que en los primeros “villalares”, la campa significó un referente próximo y fundamental en la Transición española, así mismo símbolo de sus reivindicaciones de libertad, democracia y autonomía. También se produjo un entorno de afecto y amistades, lo que vino en llamarse “el espíritu de Villalar”, por lo cual, estamos recuperando.

(*) Primer presidente de Castilla y León. Hijo adoptivo de Villalar de los Comuneros