Bulos y mentiras del Mesías Feijóo

Yo me refiero a otro Mesías, que según sus compañeros del PP a salvar a España del apocalipsis y la destrucción, para ello han elegido a este Mesías, Núñez Feijóo, que le han hecho una primarias donde solo estaba el de candidato y claro como no podía ser de otra manera, gano por mayoría absoluta. Es lo que buscaba desde hace años, este egocéntrico personaje. Pero si nos retrotraemos a cuando accedió a la presidencia de la Xunta de Galicia, después de insultar, difamar, mentir y crear bulos, sobre el presidente que en aquel momento gobernaba en la Xunta, me refiero a Pérez Touriño, al que destruyó políticamente y en lo personal.

Lo mismo hizo Aznar en la Junta de Castilla y León allá por los años 1985, empleando la táctica del insulto, la mentira, manipulación y bulos para desgastar al zamorano Demetrio Madrid, nuestro paisano que en aquellos años presidia dicha Junta y que por ser honrado e inocente (Como se demostró años después) tuvo que dimitir, estos casos son muy parecidos, pero parece que ahora nadie recuerda. Yo sí y no perdono a estos falsos mesías. Feijóo se ha desatado, en un ejercicio de demagogia acusaba al Gobierno de “forrarse “con la subida de la electricidad y los hidrocarburos. Sabía perfectamente que las Comunidades Autónomas son quienes reciben el 100% de la recaudación del Impuesto sobre Electricidad y el 58% sobre Hidrocarburos, entre otras cosas porque es presidente de Galicia desde hace 13 años. Así que ha mentido a conciencia. Hay que recordarles a estos políticos del tres al cuarto: los impuestos no sirven para que nadie se forre, sirven para fortalecer el Estado del Bienestar, para que haya una buena educación y sanidad pública, o un amplio sistema de pensiones. No es muy ético que Feijóo y el PP hagan demagogia con la guerra y sus consecuencias. Avanzaba la semana y a Feijóo no le quedaba más remedio que secundar las populistas e irresponsables declaraciones de Ayuso, que criticó el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres pidiendo que el dinero de este Plan se destinase a las familias, pues precisamente a esto se destina, a las familias. Este Plan incluye el incremento de plazas de educación infantil de 0 a 3 años, los permisos de paternidad y maternidad, los subsidios para padres que cuiden de hijos con enfermedades graves, las bonificaciones para acabar con la brecha salarial o ayudas para las víctimas de violencia de género. De hecho, el 91% de los recursos para este Plan se destinan a la maternidad, el empleo y las pensiones. No tardó mucho el presidente gallego en volver a errar cuando pidió con urgencia al Gobierno bajar el IVA del gasoil de uso agrícola y pesquero. Como recurso demagógico le quedó bien, el problema es que el gasóleo que tiene uso agrícola o pesquero ya está exento de esta carga fiscal. Feijóo volvió a mentir. La guinda fue que para volver a “dorarle la píldora” a Ayuso al afirmar que quiere “volver a vivir en Madrid” porque “Madrid ama la libertad” y claro la pregunta que todos nos hacemos es si en Galicia, donde él ha gobernado tantos años ,no hay libertad. Cuando aún no ha llegado a ser líder del PP, su pacto con la extrema derecha, su cuestionamiento de la igualdad entre hombres y mujeres, su populismo y su desconocimiento de muchos temas pueden hacer bueno a Casado. España necesita una derecha centrada, responsable y con altura de Estado. Pero parece que el Mesías Feijóo tampoco será ese líder. Faustino Gómez Pérez