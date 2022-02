Durante los mítines pronunciados el día 29 del pasado mes en Zamora, por el Secretario General del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, yo fui tomando nota de los pasajes que me parecieron más relevantes. De Antidio debo destacar el concepto que tiene de la libertad porque hay mucha gente que piensa que el socialismo es una teoría de las relaciones materiales, de la lucha de clases o de la justicia económica. Lo que anima al socialismo es algo más fundamental. Antidio lo definió, más que nada, como una teoría de la libertad humana, de cómo pensamos acerca del progreso y de cómo nos vemos limitados por las circunstancias personales, falta de oportunidades, malas condiciones de trabajo, bajos salarios, limitaciones para la familia, etc. también nos dio una hermosa lección de cómo los zamoranos somos capaces de sobreponernos a ellas. Porque la libertad no solo se limita cuando nos obligan a decir que hay que decir y cómo tenemos que comportarnos. Sino también cuando se dan condiciones opresoras por falta de medios materiales.

En el programa socialista para esta comunidad es el siguiente: hay que cambiar las estructuras para que no se pierda el talento de nuestros jóvenes. Dijo: hemos creado las condiciones que los capacita para que realicen puestos relevantes en la sociedad pero tienen que irse fuera a realizar las potencialidades adquiridas porque no le proporcionamos los medios para que lo hagan en su comunidad.

Las ideas de libertad se convierten en personas que todos conocemos, ellos aman a su tierra tanto como nosotros la amamos, tienen diferentes concepciones de sí mismos y de sus obligaciones con los demás y esperan que un Gobierno socialista en la Comunidad promueva las condiciones para revertir esta situación. El desafío es dominar el reto demográfico y no combatirlo con medidas populistas. El liberalismo ya vemos a dónde nos ha conducido y nos lo presentan como un misterio de la ideología socialista.

¡Vaya, Antidio! Pues no está nada mal para un mitin electoral. Proclamar la evidencia es una buena teoría sobre la libertad. Me da confianza que entre tus lecturas estén las teorías del premio Nobel de Economía, Joseph Stigliz, que ha demostrado que subir el salario mínimo aumenta el beneficio empresarial y explica también que “el desempleo es motivado por la estructura informativa del empleo”.

En el viaje del Presidente del Gobierno a Zamora no ha ido todo sobre rosas, todavía se encontraba en la ciudad y un periódico digital decía: “El Presidente Sánchez no visitará ninguna empresa en Zamora porque no ha viajado en el Falcon” (avión presidencial) yo no sabía que fuera tan versátil como para aterrizar en una nave industrial. Oiga, póngame cuarto y mitad de babia.

Pero no acaban ahí las sorpresas, Casado, presidente del PP, que según Aznar en Valladolid, es un chalado en una esquina, va y dice que va a llevar a los Tribunales al presidente del Gobierno por decir en Zamora que en el próximo Consejo de Ministros se va a declarar Montelareina “Zona de Interés Nacional”. ¡Toma nísperos que se agusanan! De imaginación no anda mal el presidente señor Casado, pero se ha olvidado que el candidato por el PSOE, Luis Tudanca, también dijo que si era elegido presidente aprobaría una Ley en la que se movilizarían recursos y medios económicos suficientes para revertir la situación de despoblación de la Comunidad. No deje usted pasar la oportunidad. Yo creo que todo lo que dijeron en el mitin los socialistas es anticonstitucional, incluido el de Ana.

Del discurso de Aznar en Valladolid debo decir que yo vi a un noble con bigote recién afeitado, blandiendo el sable para que las “Ciudades Unidas” de CyL se rindan como en los tiempos del Capitán General Spínola mientras mantenía el cerco a los Flamencos, allá por la primera mitad del siglo VII. Si acepta mi consejo, en eso de sables, caballos, águilas imperiales caballeros medievales y siervos de la gleba, le gana Vox.

(*) Secretario de la ejecutiva del PSOE para el Reto demográfico.