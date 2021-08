Me gustaría saber por parte del ayuntamiento de zamora por qué en plena ola de calor en la capital se ha cortado el agua de las fuentes públicas, como las del parque que hay al lado del colegio Río Manzanas; la del parque de Consejo de Europa, y la que hay en la calle San Blas esquina con calle Peña Trevinca, frente al quiosco Sabores.

Es una vergüenza que en plena ola de calor se corte el agua de las fuentes públicas, ya que sirve para aliviar un poco el calor refrescándose, que los niños puedan mojarse, y que los perros puedan beber.

Si alguien del Ayuntamiento de Zamora lee esta carta me gustaría que me diera una respuesta, porque como he dicho anteriormente es una puñetera vergüenza que se haya cortado el agua de las fuentes públicas en plena ola de calor.

Claro que parece que el corte de agua es selectivo, ya que me he dado una vuelta por Zamora y son las únicas tres que he encontrado sin servicio de agua , ya que la del parque de la Plaza la Encomienda sí tiene agua, al igual que las demás fuentes de Zamora de otras zonas. Bueno, otra que no tiene agua por esta zona es la de la plaza San José Obrero, que lleva averiada entre un año o año y medio .

Sin más, gracias y un saludo .

Juan Carlos Riego