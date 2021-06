El pasado día 3 junio, el empresario alistano I.R.G., realizando un servicio público que tenía que ejecutar con su grúa en Zamora, aprovechó para pasar la inspección técnica de su camión en la estación que gestiona ITEVELESA en Morales del Vino. Eran las 10:00 de la mañana y aunque no tenía cita, comprobó que no había nadie en la cola, así que se acercó con su vehículo hasta la garita de pagos, indicándole que si no tenía cita no podrían pasarle la correspondiente ITV y que tendría que hablarlo con el responsable de la estación. Una vez hablado con él, le indica que hasta las 18:30 horas no le podrían dar cita y eso que la vía de acceso a la nave continuaba vacía, así que no le quedó más remedio que volverse a Aliste sin poder pasar la ITV. Ese mismo día solicita la inspección, vía telemática, y la fecha libre más cercana es la del día 17 de junio. Así que tendrá que desplazarse ese día, quizás sin hacer ningún servicio y dando un viaje de vacío, haciendo 140 kilómetros exclusivamente para eso, pensaba en voz alta el empresario mientras recibía por mail el recordatorio de su fecha.

Con este documento en la guantera de sus camión, el empresario alistano continúa realizando servicios por las carreteras castellanas, hasta que hoy mismo y en un control de carreteras llevado a cabo por la benemérita en la provincia de Salamanca, le expiden la correspondiente sanción por circular con la ITV caducada. Ni el justificante de que tenía cita solicitada, ni la historia de su intención de pasar dos días antes la ITV fueron suficientes para hacer entrar en razón al número de la benemérita.

El empresario alistano, indignadísimo, aunque reconoce que la sanción interpuesta es con razón; pero sí que su malestar va contra el personal responsable de, en este caso, la estación de Morales del Vino, que haciendo tantos kilómetros, que no habiendo otros vehículos en espera, no le hayan pasado la ITV. “Y después hablan de beneficiar a las zonas rurales alejadas de las grandes urbes, lo que están es a joder a los de los pueblos” asevera enfadadísimo el empresario alistano. “Y si esto le pasa a un señor mayor de Riomanzanas, de Moldones o de Nuez, que tienen que hacer 200 kilómetros para pasar la ITV y no lo atienden, le dan por...y se tiene que volver para el pueblo sin la ITV pasada. Manda huevos. Solo quieren que los de los pueblos desaparezcamos para que no le demos guerra a los de la ciudad y que los dejemos tranquilos”, continúa diciendo entre regañadientes el empresario.