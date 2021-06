He leído con suma atención, en nuestro diario La Opinión-El Correo de Zamora del domingo, día 30 de mayo, el titular:”Los pueblos zamoranos se convierten en abanderados contra la despoblación”, todo ello en relación con la reunión mantenida, en el vecino pueblo de Fuentes de Ropel, donde se han dado cita varios representantes de movimientos de la España vaciada de nuestra Comunidad Autónoma, lo que pone de manifiesto que existe una gran concienciación, en las distintas plataformas a fin de unir fuerzas y actuar de forma conjunta, en la lucha contra la despoblación en Castilla y León.

En varias ocasiones, en mis columnas en La Opinión-El Correo de Zamora, he escrito sobre este tema. También leía en en el periódico, en relación con este tema una frase que cito textualmente: “Las personas que están aquí proponen soluciones viables y se encuentran cansadas de ver como los políticos se olvidan de ellas”.

Suscribo totalmente la afirmación de que los políticos se olvidan de ellas. El olvido por parte de los políticos de los problemas del mundo rural viene de lejos, y lo digo por propia experiencia, porque desde hace varios años vengo reivindicando el arreglo del Camino Agrícola de Valdescorriel a Villalpando, sin recibir respuesta. Les anticipo que mientras Dios me de salud y La Opinión-El Correo de Zamora dé acogida a mis escritos, seguiré insistiendo, para que no lo olviden. Soy persistente y voy con la frente y la mirada levantada, pues, citando a Gabriel García Márquez: “Un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacía abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse”.

Escuchaba en la radio, cuando pergeñaba esta líneas, que las consultas médicas en el mundo rural serán presenciales con limitaciones, en conclusión, más barreras a la atención primaria en el mundo rural. Inadmisible. Adelante y luchemos todos juntos, contra la despoblación, exigiendo lo que nos corresponde.

Me ha gustado la frase: “Ser pocos no nos quita derechos”. Tristeza me produce que los políticos permitan que se valore la prestación de los servicios públicos con criterios de rentabilidad, y así en nuestra provincia y limítrofes se suprimió el tren Ruta de la Plata, se fueron cerrando las Escuelas de nuestros pueblos y se ha llegado a la actual situación del mundo rural.

A veces, muchas veces, me pregunto qué podemos esperar de aquellos políticos, cuya máxima aspiración es ocupar una poltrona en Madrid o en Valladolid, cuando deberían estar pateando nuestro pueblos, interesándose por su moradores, sus necesidades y reivindicando soluciones y planteamientos para evitar la despoblación y mejorar su calidad de vida y atraer habitantes para nuestros despoblados pueblos. No podemos esperar nada de nada.

Todos unidos luchemos, en la medida de nuestras posibilidades, contra la despoblación del mundo rural y exijamos la actuaciones de los señores políticos, pues, es su obligación, pues, entiendo que es un acto de servicio público a la sociedad que va incluido en el sueldo, que presumo no es de mileuristas. Corríjanme si estoy equivocado.

Me viene a la mente la frase: Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Ahora o nunca, el problema es urgente y no admite demora, sobran las promesas, se necesitan actuaciones inmediatas. No olvidemos que, la despoblación está llegando a varias capitales de provincia. Y todos pa Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, cómo que no.

Pedro Bécares de Lera