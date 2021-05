Durante muchos años leí diariamente un periódico de ámbito nacional porque en cualquier parte del territorio en la que me encontrase podía adquirirlo en el kiosco de la plaza. Hace unos 20 años dejé de hacerlo debido al cambio editorial y al hecho de que daba las noticias de forma tergiversada o mintiendo descaradamente. Cuándo yo lo leía empezaba siempre por la tercera página porque encontraba artículos brillantísimos sobre lengua y literatura (clásico o moderna), ciencia, arte y otras manifestaciones artísticas de interés universal. Dejé de leerlo. Fundamentalmente, cuando en ese espacio le dio cabida a articulistas rencorosos y algunos vengativos que intentan resarcirse de fracasos personales.

Desde entonces leo el extracto del encabezamiento y raras veces completo la lectura, no me interesan para nada las insidias de personajes fracasados políticamente ni en contra del mundo porque este no entiende al personaje.

El artículo de la mencionada página del sábado pasado (08-05-2021) iba firmado por don Joaquín Leguina de la Herrán, expresidente de la Comunidad de Madrid y exdiputado nacional. Debo leerlo con detenimiento y así lo hice.

A mí el artículo me ha parecido una excrecencia visceral contra el partido y el secretario general del PSOE bajo cuyas siglas el señor Leguina se presentaba a las elecciones y medraba.

Inicia su artículo dirigiéndose al presidente del Gobierno como si fuera su mozo de cuadra y le dice que se ha enterado por los medios de comunicación que le han abierto un expediente de expulsión del PSOE. Nosotros también nos enteramos de sus insultos por los medios de comunicación y el asunto viene de lejos. Usted es uno de los firmantes de la carta que le dirigieron al secretario general, Pedro Sánchez y se publicó el 6 de octubre de 2017.

“Efímero es el momento en que la grandeza se entrega a los pusilánimes, y la suerte no volverá a ellos por segunda vez”. Recuerda este párrafo, lo firmó usted y ahora exige que lo inviten a Palacio a tomar el té. Yo me imaginaba que cinco minutos después de firmar esto habría pedido la baja en el PSOE, no debe ser muy agradable estar afiliado a una organización a la que tanto odia a sus compañeros. En fin, “cosas veredes amigo, Sancho”.

Señor Leguina, cuándo utilice adjetivos calificativos contra los militantes del PSOE seleccione los adecuados. A algunos de nosotros, los artículos de la Constitución que usted cita nos los exigieron aprender de memoria, algo así como el Padrenuestro en mis tiempos de colegial. Usted dice que no los hemos leído. Pero ya que su incontinencia verbal le impulsa a hablar mal del presidente del Gobierno, por qué no habla de los sobres de Génova, de los exministros y expresidentes de la Comunidad de Madrid en prisión, de la Púnica de la sentencia contra el PP. Lo de que no hemos leído la Constitución Española es el producto de su imaginación, lo de las sentencias es real.

Hay un apartado en su artículo en el que dice que el Gobierno está acercando los presos de ETA a Euskadi para que luego el Gobierno vasco los ponga en libertad. A continuación se explaya en otras suposiciones cuya veracidad es dudosa. En el tema de ETA, quien únicamente lo denominó “Movimiento Vasco de Liberación” fue el entonces recién elegido presidente, el señor Aznar. Aunque creo que tanto el cómo los demás presidentes han cumplido siempre lo que marcaban las leyes. Supongo que usted se atreve a hacer estas suposiciones porque cuando era presidente de la Comunidad de Madrid no las respetaba, o le importaban un comino. Muy resentido debe estar para llegar a estos pensamientos.

Al PSOE le sobran “filípicas” con tópicos independentistas vascos y catalanes, que mire dónde acabó Tejero y los del Procés, y “arrime el hombro”. Le harían un anciano honorable.

(*) Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Peñausende