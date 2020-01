El presidente de la Junta de Castilla y León, Sr. Fernández Mañueco, ha declarado hace unos días que "queremos que Zamora sea puntera en robótica e inteligencia artificial" y se ha ido a Valladolid. También el presidente de la Diputación ha manifestado buenas intenciones después de su reunión con el rector de la Universidad de Salamanca. Pienso que nos han visto tan deprimidos que nos quieren levantar el ánimo con declaraciones tan ampulosas como las que conllevan ser pionero en dos aspectos punteros de la ciencia e ingeniería. Pero lo que posiblemente ignoran es que lo que hace que nuestro ánimo esté tan bajo es que ya estamos cansados y aburridos de que se hagan declaraciones de este tipo que no sirven para nada.

Como el presidente no se ha extendido demasiado en su deseo, todo queda abierto a la imaginación del lector. Ya sabemos que en Castilla y León existe el Centro de Automoción, Robótica y Tecnologías de la Información y posiblemente esté pensando en crear un centro similar en Zamora dedicado a la Robótica e Inteligencia Artificial con el soporte académico de la Universidad de Salamanca. A lo mejor solo se refiere a que se va a crear un grado nuevo en el Campus Viriato para impartir estas materias. También es posible que tenga información privilegiada y conozca alguna empresa especializada en dichos sectores que esté deseando venir a Zamora. También podría ser ... Si solo se pretende crear dos grados nuevos, bienvenidos sean, pero no creo que ello sirva para abrir una nueva componente de desarrollo para la ciudad y provincia. Si se quiere crear una componente empresarial, el tema es más complicado y se necesita tener un Plan Estratégico para llevarlo a cabo y que cuente con políticas definidas, colaboración institucional, beneficios fiscales y financiación aprobada. Posiblemente el Estado también se tendría que implicar de alguna manera ¿En qué momento estamos? ¿Son solo intenciones? ¿Cuándo nos van a informar de nuevo de cómo va el Proyecto? Quedamos a la espera, pero me temo que será larguísima.

Como se habrá podido comprobar soy bastante escéptico en este tipo de promesas hechas al calor de un populismo simplón pero que sorprendentemente son bien acogidas en algunos sectores. Si algo como lo propuesto por el Sr. Fernández Mañueco o insinuado por el Sr. Requejo tiene visos de realidad, las cosas se hacen de otro modo más serio y profesional. Se crean grupos de trabajo, se definen calendarios, se analiza el tejido empresarial de la zona y después se expone el proyecto. Eso de colocar el carro antes que los bueyes ya no cuela.