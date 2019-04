Ya se llenaron calles de Madrid con la España Vaciada. Y páginas de este periódico con la Zamora rural, despoblada y desprotegida. Y muchos o pocos desengañados o engañados, cabreados, con pocas ganas de escribir o leer sobre ello porque total ¿para qué? Y hay promesas electorales, contratos con la población que luego no se cumplen. Hubo por ejemplo un plan E que modernizó muchos pueblos y al final no faltan quienes dicen que sirvió para poco y ni acudieron a esa promoción. Hay quienes dicen que las ideas no valen, que solo cuentan los hechos, los resultados. En las grandes empresas internacionales tienen desde hade tiempo , equipos de pensantes, hasta de metafísico, lógicos y filósofos cuya misión es pensar, pensar y dar ideas. Así que yo me mantengo en dar alguna. A un pueblo llegó un pensante y, reuniendo al vecindario, habló de lo que podían hacer. Ellos al poco tiempo de escucharle le interrumpieron diciendo, nosotros necesitamos dinero y no ideas y respondió. Les doy dinero, compran una máquina o unos zapatos y luego ¿qué? Una de la ideas es que todos necesitamos saber , estar informados y bien para entretenernos, saber dónde ir, qué elegir o hacer. Y la lectura del periódico ayuda a ello. Este periódico se esfuerza en estructurar toda la provincia, la rural y la urbana y ofrece cada día informaciones que entretienen mucho y dan muchas y buenas ideas al propiciar el conocimiento de lo que hacen unos y otros, cómo se divierten, comercializan, qué compran y qué venden. Informaciones que cuesta recibirlas, tratarlas , escribirlas, imprimirlas, distribuirlas. Informaciones cuyo coste recae en la empresa propiedad del periódico. Y no es justo que ella sola o con la ayuda de publicidad, que además mayoritariamente, no proviene de los beneficiados , sea así . Ahí tenemos cada día las decciones Comarcas, la lonja, Campo, Municipios las subsecciones relativas a Benavente y Toro, que cumplen esa función de enseñarnos geografía, costumbres, producciones, fiestas, arte, historia y otras cosas de gran valor que no se podrían pagar con las ventas. Y ahí están, todos los días, incluidos los domingos los callados, universitariamente instruidos, profesionales dándonos información. Este periódico, es una escuela transversal, una formación permanente, la más económica, igualitaria, que nos facilita y permite aprender mucho unos de otros, de los errores y aciertos .

Estimo que es la hora en la que reconociendo el valor de la información y la cultura se pensara en potenciar esa atalaya para el mundo rural. ¿Cómo se puede mantener un transporte o envío de un ejemplar o dos o alguno más a los pueblos? Económicamente dudo que sea rentable, pero informativa y culturalmente sí lo es y mucho. Se trata de ayudar a crear identidad provincial, comunitaria para saber cómo votar en las elecciones, a qué mercado acudir, donde está la administración, lo que nos falta en relación con otras comunidades. Conozco muchos países, más de cincuenta, donde se aprecia la vida rural y se armoniza su existencia con la ciudad, se lee mucho el periódico. Por medio de ayudas institucionales, empresariales, de la publicidad se ofrecen a precios inferiores a los de España. LA OPINIÓN-EL CORREO es una institución tan necesaria como la subdelegación del Gobierno, por poner un ejemplo. Si un día nos faltare, perderíamos mucho de nuestra identidad. La sociedad no puede dejar sola a su redacción, administración, dirección y que se las arreglen como puedan. La Zamora que progresa, también la rural, ha de hacerlo informada. Y el periódico informará más de los pequeños municipios, de sus valientes alcaldes y de sus vecinos . Es la hora de llenar nuestra Zamora rural de periódicos y nuestro periódico con la Zamora vaciada.