Hace una semana que nos despertábamos sobresaltados con la noticia de la repentina muerte de Mathew Perry, ahogado en el jacuzzi de su domicilio de Los Ángeles. Después del final de Friends, su carrera, junto a la de Jennifer Aniston, era una de las más prometedoras de todo el reparto. Pero el caso es que dejamos de verle. A cada aparición que tenía en una serie de televisión, volvía a arrancarnos una sonrisa nostálgica, recordando su papel de Chandler Bing en la célebre telecomedia.

Salvando el episodio especial que volvió a reunir a todo el reparto de los chicos de Central Perk, la última vez que le vi fue en The Good Fight retomando su papel de ambicioso abogado del Partido Republicano Mike Kresteva que también ya había interpretado unos años en su antecesora en The Good Wife. Una reparación en la que su personaje formaba parte del eje de la maquinaria del trumpismo. Esta faceta de villano que nos demostraba que sus dotes como actor iban mucho más allá de su faceta cómica.

Hace años que los fans habían soñado con el retorno de Friends y nunca habíamos renunciado a él. Por eso, tras pasar años apartado de los focos de la vida pública, la noticia de su repentina muerte nos congeló a todos la sonrisa. No nos acostumbramos a su ausencia aunque llevábamos mucho sin él. Su deterioro físico fue una de las cosas que más nos impactó en aquel episodio especial estrenado hace dos años. Hacía veinte años del final de la serie y el tiempo había pasado para todos, pero especialmente para él.

Su inesperado fallecimiento ha sido sin duda una de las noticias televisivas de la semana, eclipsando a otros estrenos y el estado de las negociaciones de la huelga de actores. Ya sabemos que la historia de amor entre Ross (David Schwimmer) y Rachel fue lo que empezó enganchando a muchos a Friends, que nos reíamos mucho con Joey (Matt LeBlanc) o con Phoebe (Lisa Kudrow), pero es que realmente quien brillaba con sus sarcasmos era Chandler. Siempre estábamos esperando sus respuestas a los momentos más delirantes, elevando los gags a otro nivel.

Dentro de pocas semanas en Estados Unidos se celebrará el Día de Acción de Gracias, esa fiesta que Chandler odiaba porque fue la fecha en la que se enamoraron sus padres. Los chistes sobre su padre han pasado a ser una de las armas que esgrimen los detractores de la serie para cargar contra ella. Una fiesta tan estadounidense que hemos visto ya en tantas series que a alguno no le extrañaría que la acabemos celebrando aquí algún día, como hemos hecho con Halloween esta misma semana. Y puede que Friends tenga la culpa, porque cada año siempre incluía su episodio especial de Acción de Gracias, del mismo modo que Buffy Cazavampiros tenía el suyo de la noche de Halloween en cada temporada. Este año lamentablemente Chandler no podrá celebrar ni una, ni la otra, por mucho que odiara esa fiesta con el pavo con salsa de arándanos.

Nunca supimos bien en qué trabajaba Chandler, otra de esas situaciones con los que la serie logró arrancarnos más de una carcajada. Pero tenía un buen sueldo que le permitía pagarse el piso compartido con Joey en el Greenwich Village de Nueva York, donde seguro que los alquileres tienen unos precios prohibitivos. Esas tardes de juegos con su compañero de piso brindaron otros de esos momentos de oro para los seguidores, aunque yo me subí al barco cuando el personaje sentó la cabeza e inició su romance con Monica (Courtney Cox). Éste fue otro de los momentos estelares de la telecomedia, reservándoselo incluso como un cliffhanger de final de temporada. Una pareja inesperada que, una vez unida, ya no queríamos que se rompiera. De hecho, una vez finalizada Friends, Mathew Perry no pudo faltar en uno de los episodios de la serie de Courney Cox en solitario, Cougar Town. Título en el que por cierto también se dejaron caer Jennifer Aniston y Lisa Kudrow.

Las adicciones de Perry lastraron su carrera y evitaron que consolidara su estrellato una vez que Friends se acabó. Dicen que no quería ser recordado sólo por Chandler, pero es inevitable pensar en él cada vez que le recordamos.

Perry ha muerto la semana en la que ha terminado la tercera temporada de The Morning Show en Apple, la serie con la que Jennifer Aniston ha logrado reinventarse tras haber sido entre los 90 y los 2000 reina de la comedia romántica y que coprotagoniza con Reese Whiterspoon, quien ya hizo de su hermana pequeña en Friends. También ha coincidido con el retorno de otra telecomedia mítica de la época: Frasier, que terminó justo el mismo año que Friends. Ambas emitidas en su día por la NBC.

Hoy Friends la tiene en exclusiva HBO Max, que ha vendido los derechos de algunas de sus series icónicas, pero que sigue guardando los de ésta como oro en paño; mientras que la segunda está en la recién llegada Skyshowtime, que sigue intentando abrirse hueco en el saturado mercado del streaming.

En cuanto al resto del reparto de Friends ha seguido trabajando aunque lejos de los días de gloria de antaño. David Schwimmer se ha prodigado más bien poco, aunque parece que ha elegido bien las veces en las que lo ha hecho, como es el caso de la lectura del caso de O. J. Simpson por Ryan Murphy en American Crimen Story. A Lisa Kudrow la hemos tenido en multitud de papeles que nos siguen recordando a su entrañable Phoebe y Matt LeBlanc, tras el fiasco del spin off centrado en Joey, que triunfó haciendo de sí mismo en Episodes. Friends unió a un grupo de actores que logró ganar más de un millón de dólares por episodio, una marca que años después lograrían igualar los chicos de Big Bang Theory. Un club que ahora ha sufrido un duro golpe. Te echaremos de menos Chandler.