Pepe Coira y Fran Araújo, artífices de la exitosa 'Hierro', volvieron a su tierra, Galicia, para seguir indagando en el género del 'thriller' con 'Rapa', la ficción de Movistar Plus+ en la que un cascarrabias profesor de Literatura con ínfulas de detective (Javier Cámara) formaba una extraña pareja con una meticulosa guardia civil (Mónica López) a la hora de resolver un asesinato en el pequeño pueblo de Cedeira (A Coruña). Dieron con el responsable del crimen y limaron asperezas durante la investigación. Tanto, que vuelven a repetir con una segunda temporada de la serie, que llega a la plataforma este jueves 15 de junio.

Ahora la acción se traslada a una ciudad más grande, Ferrol, donde Tomás (Cámara) y Maite (López) se ocupan de dos casos que, en principio, no tienen nada en común. Él, muy deteriorado por la ELA, trata de mantener la cabeza ocupada ahora que ha cogido la baja en el instituto tratando de resolver un asesinato que está a punto de prescribir después de 20 años. Ella indaga una desaparición que la lleva hasta el Arsenal, un lugar icónico de la ciudad gallega pero muy desconocido incluso para sus habitantes.

Las primeras imágenes del Arsenal de Ferrol

"Nadie había entrado a grabar dentro" confirma Araújo sobre este espacio castrense flanqueado por un enorme muro blanco que tapa la visión del mar a los ferrolanos. "Poder entrar en un sitio como este que ya tiene sus propias reglas y sus códigos, una institución cerrada y tan misteriosa, nos daba los ingredientes para jugar con el género", añade. Y, de paso, les proporcionaba ese punto de tradición característico del lugar en el que ambientan la ficción, como hicieron en la primera temporada con la fiesta de la Rapa das Bestas o, en 'Hierro', con la Bajada de la Virgen.

"A nosotros nos gusta mucho encontrar algún rito que tenga algo de identidad comunitaria del sitio en el que estamos, y aquí podría ser el Arsenal", afirma Coira sobre esta segunda temporada, que vuelve a una estructura de intriga más clásica en sus seis nuevos episodios. Porque, si en la anterior tanda de capítulos la audiencia sabía antes que los protagonistas quién estaba detrás del crimen que investigaban, aquí el espectador y los personajes van a la par. Otra de las diferencias es que ahora se entrecruzan dos casos, con lo que "la estructura es más compleja", avanza Araujo.

La 'extraña pareja' de Cámara y López

La particular relación de amistad entre Tomás y Maite seguirá siendo otro de los puntos fuertes de la ficción. "Son dos personajes adultos que, cada uno a su modo, están solos y que encuentran en la compañía del otro algo que les ayuda a tirar para delante. Es una relación muy poco formal y cargada de matices, que no es nada fácil de definir", explica Coira.

"Mónica y yo estamos muy felices con esta relación. Son una pareja de más de 50 años que no tiene ningún interés en liarse ni en vivir una historia de amor. Él, desde su mala hostia y su humor especial, ayuda a Maite a ver las cosas desde fuera. Ella se implica más emocionalmente. A Tomás le viene bien tener a alguien como Maite, con ese cariño y esa empatía, aunque no se lo diga. Están construyendo una relación de amistad muy especial que normalmente no vemos en las series", afirma por su parte Cámara.

Ambos son los dos únicos personajes que repiten respecto a la anterior entrega. Les acompañan actores como Carlos Blanco, Federico Pérez Rey, Evaristo Calvo, Melania Cruz, Darío Loureiro, Iolanda Muíños, Chisco Amado, Adrián Ríos, Fran Lareu, Pepe Ocio y Sabela Arán.

Aunque Coira y Araújo ya tienen un nuevo proyecto para Movistar Plus+, 'Garbo', basada en la historia real de Juan Pujol, un agente doble que estuvo bajo las órdenes de la Alemania nazi y las fuerzas británicas, tienen en mente continuar con una temporada más de 'Rapa'.