Ana Fernández fue otra de las invitadas a Nevalia, el festival en la nieve de Ron Barceló, desde donde hablamos con ella sobre uno de sus grandes proyectos: el regreso de 'Los protegidos'. Tras la vuelta de la serie el pasado año, Atresmedia confirmaba una segunda temporada de la ficción fantástica, que ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y principalmente a las nuevas tecnologías en su reboot.

¿Qué sensación tuviste con el regreso de 'Los protegidos'?

Unas sensaciones muy buenas, al final es una serie a la que le debo muchas cosas. Sandra es un personaje al que le debo muchísimo, que estuvo acompañándome de mi adolescencia a mi juventud. El reencuentro ha sido muy, muy bonito. Tuvimos la misma conexión que hace diez años. Y después hemos tenido la súper buena noticia de que habrá segunda temporada, además con más capítulos, porque van a ser seis. Empezamos a grabar en mayo, así que me queda un mes y pico de estar tranquilita con mis otros quehaceres y ya ponernos a grabar.

¿Os esperabais renovar por una segunda temporada?

Cuando hicimos el reencuentro es verdad que había muchas ganas, mucha expectativa, y una especie de leyenda de "estamos convencidos de que va a funcionar como hace diez años". Existía este pensamiento, pero hasta que no te lo confirman tampoco... Y más en esta profesión, que a veces tienes una película y se cae por mil cosas. Hasta que no te lo confirman 100% no te lo tomas en serio.

Al volver a retomar una serie tan querida por el público que está en el imaginario popular, ¿sentíais un poco de presión?

A ver... Más allá de los personajes, las tramas, yo creo que quizá estábamos un poco más nerviosos con todo el tema de los efectos especiales, de lo que es la imagen. Cuando hicimos hace diez años la serie había muy poca tecnología y efectos, era todo muy manual, muy físico... Y era muy honrado, porque tampoco se las daban de "vamos a hacer aquí la hostia", creo que eran bastante correctos los poderes para la tecnología que había. A día de hoy había esa presión porque ha salido Marvel, han salido mil cosas, que esta tecnología ya existe y lo que tenéis que hacer es invertir en ella. Que se vea esa evolución, que aunque obviamente no es Marvel y no todo son los efectos, pero que los que haya que sean respetables y que molen (risas). Nosotros rodábamos imaginándonos cómo eran los poderes y luego ya lo vimos y dijimos "bueno, vale, no ha estado mal, ha estado bien" (risas).

¿Qué puedes adelantar de esta segunda temporada?

¿Sabes lo que pasa? Que nos han dicho: empezáis a rodar en mayo y termináis en agosto, vais a pasar mucho calor. Y no nos han contado nada de lo que son las líneas de la trama. Lo que nos han dicho es que puede haber algún regreso más y que más adelante nos contarían, para ampliar un poco el reparto. Van a volver compañeros y compañeras que estuvieron hace diez años, aunque no sé quiénes. No sé ni siquiera si estos compañeros y compañeras lo saben (risas).

Han vuelto muchísimas series, ¿a qué crees tú que se debe esta ola de fiebre nostalgia?

Yo creo que se debe principalmente a que la ficción antes no estaba tan valorada como ahora gracias a las plataformas. Había mucha diferencia entre cine y televisión, y ahora parece que con las plataformas, que dan una capacidad para producir inmensa e infinita... Antes eran tres cadenas y no había horarios para meter tanta ficción. Con esta variedad tan grande que hay ahora y este mundo pandémico que nos ha hecho rememorar muchas cosas, ver series de antes... Series que gustaban pero que de repente cancelaban porque un día habían puesto una final del fútbol, o un programa de cotilleo, y cancelaban, porque es que hacían esas cosas. Ahora para las generaciones nuevas eso es una locura, pero es que yo lo he vivido en mis carnes. Yo me he levantado por la mañana y decir "Dios mío, qué audiencia habrá hecho la serie, ¿seguiremos teniendo trabajo?". Ahora eso no existe porque por fin han dado un poco de respeto a los espectadores. Al final es mucho más fácil que se hagan muchas más series ahora y tener esta época de reencuentros. Al final hacen dos reencuentros en Estados Unidos y nos ponemos todos aquí a hacerlos como locos, que sabemos cómo somos. Lo hacen allí con 'Friends' y con 'Sexo en Nueva York' y todos a hacer. Y está guay, porque son series que cuando se acabaron a todos nos fastidió un poco o bastante.

¿Os esperabais que acabaran con 'Los protegidos' en el momento en que terminó?

No. A nosotros nos dijeron antes de una rueda de prensa que iba a ser la última temporada porque querían apostar por otros productos y que querían hacer dos finales. De hecho, se emitieron los dos finales. No sé cómo sería en otras series, no sé cómo acabó 'Física o química', no sé cómo acabó 'Los hombres de Paco'. No sé si fueron finales cerrados o finales un poco atropellados como el de 'Los protegidos'. Pero me alegra mucho que esas mismas cadenas hayan decidido retomar las series y sacarles jugo.

Cambiando de tema, te hemos podido ver en el cine en la película 'Chavalas'.

Bueno, realmente con la peli yo hice una pequeña colaboración. Yo tenía el rodaje de la película de 'Voces' y yo no podía ir a Barcelona a grabar Chavalas. Me acuerdo de que con el productor, con Miquel Torrent, me dijo de hacer un personaje más pequeño. Cuando fue esto nos metieron en el confinamiento. Ellos pararon la peli y volvieron en junio, y ahí es cuando fui y grabé dos días. Yo flipé, porque cuando vi la película dije: "madre mía, si es que están hasta las tomas falsas" (risas). Yo decía: "¿Pero yo he grabado tanto? Si he ido dos días a Barcelona" (risas).

A mí me dio la sensación de que salías bastante.

Te lo juro, pensé: "Me han grabado sin avisar". Cuando fui a la premiere a ver la peli, estaba con mi repre y pensé: no recuerdo haber grabado tanto. Me parece que es una peli muy mona, muy honrada, que eso es importante sobre todo para los directores noveles que empiezan y poder demostrar esa humildad es importante. No sé muy bien lo que ha ocurrido en los Goya, tampoco me interesa mucho lo que ocurre en los Goya. Bueno, en general en los premios. No soy una fiel creyente en los premios. Para mí el premio son los espectadores, el público. Cómo haces una serie y la ven 500 veces, los mensajes que nos mandan preciosos, cuando te paran por la calle... A mí me pasó mucho con 'Las chicas del cable', con el personaje que he interpretado, con esa trama tan jodida a nivel personal. Mucha gente se ha animado a salir del armario. Luego los premios es una cosa muy politizada, muy de enchufe, muy de amiguismos, muy de a ver qué es lo que interesa ahora. Sé que cada año hay cierta moda con premiar a alguien.