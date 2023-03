Los Lobos, los "eternos" participantes del concurso televisivo "Boom" de Antena 3 en el que participaba el zamorano Valentín Ferrero, pasaron a la historia por conseguir llevarse el bote del programa, el mayor premio jamás ganado en un programa de televisión en España, al superar los seis millones y medio de euros.

Y es que día tras día y programa tras programa, después de más de 500 apariciones en las tardes de Antena 3 parecía imposible que Los Lobos se pudieran llevar el bote. Hubo muchas jornadas en las que se quedaron muy cerca, a falta de una pregunta, y finalmente llegó el día en el que lo consiguieron pero, ¿qué fue de Los Lobos de "Boom"?

Presentes entre el público

Incluso meses después de que consiguieran llevarse el mayor bote histórico, la audiencia siguió acordándose de ellos. Algo que ellos agradecieron a través de sus redes sociales: "Sigue siendo maravilloso recibir tanto cariños. Cómo mola. Un enorme abrazo".

Manu Zapata, uno de los más activos en redes sociales, no dudó en agradecer tanta muestra de cariño: "Muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes. Ha pasado un año y os seguís acordando de nosotros. Sigue siendo maravilloso recibir tanto cariño. Cómo mola. Un enorme abrazo".

Todos los integrantes de "Los Lobos" contaban con un amplio historial de participaciones en concursos de conocimientos. La mayoría de ellos habían pasado por otros populares formatos como Saber y Ganar o Pasapalabra.

"Me ha cambiado la vida"

Valentín Ferrero confesó en su día que el premio conseguido en el concurso televisivo “le había cambiado completamente la vida"., "Antes de empezar con “Boom” andaba ahí a trompicones en la facultad y ahora vivo del premio. Me ha cambiado la vida sobre todo por la tranquilidad. Imagínate lo que es trabajar con un sueldo que no te permite vivir, las preocupaciones y el agobio. Ahora tengo la cabeza absolutamente tranquila y me permite disfrutar de la vida con la mayor serenidad”, comentaba meses después de ganar el bote.