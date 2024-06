'Becoming Karl Lagerfeld' es solo la última de diversas series dramáticas sobre figuras de la moda que nos han llegado este año a través de las plataformas. Antes estuvieron 'Cristóbal Balenciaga' (Disney+), sobre la etapa parisina del genio vasco de la alta costura, y la bastante inferior 'The New Look' (Apple TV+), exploración de los dilemas morales y estéticos de Christian Dior y Coco Chanel durante la segunda guerra mundial. En otoño llegará 'La maison', serie de Apple TV+ con Lambert Wilson como un modisto contemporáneo que queda tocado por la viralización de cierto vídeo: ¿una referencia a John Galliano, despedido de Dior tras hacer comentarios antisemitas que fueron grabados y difundidos?

La pregunta no es por qué la moda invade las series, sino por qué han tardado tanto en hacerlo. Al fin y al cabo, hablamos de una parte importante de nuestra cultura, de un entorno poblado de personajes más grandes que la vida y con potencial estético infinito. De los superhéroes de la moda se pueden contar grandes historias de orígenes, como demuestra 'Becoming Karl Lagerfeld', concentrada en la vida del modisto de origen alemán entre 1972 y 1981; en enseñarnos quién fue Karl antes de adoptar su personalidad pública más icónica. Conocemos a Lagerfeld (un excelente Daniel Brühl) con 38 años, cuando todavía no es un nombre manejado por todos, al contrario que su viejo colega Yves Saint Laurent (Arnaud Valois, visto en '120 pulsaciones por minuto'). Tras enamorarse del dandy Jacques de Bascher (el ascendente actor canadiense Théodore Pellerin), se deja inspirar por sus ánimos y se ve impelido a hacerse valer, a dejar de observar cómo otros viven su vida soñada. Lo primero que hace es convencer a Gaby Aughion (Agnès Jaoui, nada menos), la jefa de Chloé, para que le haga director creativo. A lo largo de seis episodios de ritmo paciente, las historias personales se combinan con el relato de cómo los grandes diseñadores independientes y artesanales acabaron siendo absorbidos por la maquinaria de las marcas. La serie es, ante todo, creación de Isaure Pisani-Ferry ('Vampiros', 'Atracadores: la serie'), que tuvo como primera referencia el libro 'Kaiser Karl' de Raphaëlle Bacqué, periodista de 'Le Monde'. Pero casi tan importante fue para ella, según ha explicado, un segundo libro: 'En las trincheras de la moda', las memorias del mítico periodista de moda y editor de 'Vogue' André Leon Talley, quien escribía sobre la verdadera naturaleza de Lagerfeld, su falsa exuberancia; cómo había usado el atrevimiento a la hora de vestir para tratar de acallar penas y miedos. Ese es el Karl de esta serie: uno no solo elocuente, elegante, espectacular, sino también, o sobre todo, cargado de anhelos incurables. Se dibuja el retrato emotivo de un hombre encerrado en sí mismo, que no se entrega a otros con facilidad, y que cuando por fin lo hace, tiene problemas para sostener esa relación por su asexualidad. Esta trama romántica disfuncional sirve los momentos de mayor intensidad en una serie algo lastrada por las convenciones del biopic televisivo. Quien sienta las bases es un director, Jérôme Salle, con cierta experiencia en el terreno de la biografía filmada: hace unos años firmó 'Jacques', sobre el oceanógrafo Cousteau. Algo más aguerrida se muestra su sucesora Audrey Estrougo, que en el tercer episodio se atreve con un plano omnímodo al estilo Fincher para introducirnos en una fiesta de Andy Warhol en casa de Yves Saint Laurent. Pero esto no es 'La habitación del pánico' ni tampoco, barriendo hacia la moda, la 'Saint Laurent' de Bertrand Bonello, en la que se exploraba a conciencia el romance del retratado con Jacques de Bascher (así es, el hombre más querido por Lagerfeld), encarnados por, respectivamente, el añorado Gaspard Ulliel y Louis Garrel.