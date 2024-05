"Ni que fuéramos Shhh", el nuevo programa del zamorano Adrián Madrid y de su socio Óscar Cornejo que protagonizan los excolaboradores de Sálvame María Patiño, Belén Esteban, Lidia Lozano, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés y Víctor Sandoval, entre otros, continúa hablando de la cadena donde todos ellos han trabajado durante muchos años, hasta el final de Sálvame en junio de 2023.

Uno de los temas que ocupa el programa este lunes es la entrevista que su excompañero Jorge Javier Vázquez concedió hace tres días en Telecinco al programa "De Viernes", presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, en la que el presentador, que fue Premio Ondas en 2009, ha repasado su dilatada trayectoria en el mundo de la televisión. Para los que ahora hacen "Ni que fuéramos Shhh" no ha pasado desapercibido el hecho de que la entrevista pasaba por puntillas por los 14 años de Jorge Javier al frente de Sálvame y de Sálvame Deluxe.

"La cadena de enfrente" -en referencia a Telecinco- "no ha superado Sálvame", anunció María Patiño. Y es que en "De Viernes" no se hizo ni una sola pregunta sobre el que probablemente sea el programa más visto y más importante hasta la fecha de la trayectoria de Jorge Javier Vázquez: "Lo más importante que Jorge Javier ha hecho en esa cadena, y lo conozco hace 25 años, ha sido Sávame", sentenció la presentadora de "Ni que fuéramos", que dijo que "sí pusieron imágenes" de Jorge Javier en su anterior programa, pero sin hablar de ellas: "es una forma de estar y no estar muy extraña", valoró.

"Tienen obsesión, yo me he visto pixelada" en otros programas de Telecinco, añadió la colaboradora Lidia Lozano.

"Jorge un 10, el programa..."

A pesar de los esfuerzos del programa de Santi Acosta, los excompañeros de Jorge Javier Vázquez creen que su amigo hizo malabares para colar algunas referencias a la etapa Sálvame.

Entre los ejemplos que aportaron Lidia Lozano y María Patiño están las menciones al extinto programa cuando Jorge Javier hizo referencia al paso de Rosa Benito por Supervivientes, una referencia a Lidia Lozano al contar una anécdota sobre Bárbara Rey, o el tiempo que el entrevistado dedicó a hablar de la fallecida Mila Ximénez, junto a quien trabajó en Sálvame durante 12 largos años.

Los cinco miembros de la mesa de "Ni que fuéramos" coinciden en alabar la capacidad de Jorge Javier Vázquez como comunicador y como presentador. Quien más se deshizo en halagos quizás fue Víctor Sandoval, a la vez que lanzaba un ácido dardo al presentador de "De Viernes", Santi Acosta: "Jorge estuvo soberbio, empezó marcando territorio desde que entró, les dijo ¡ah, mira, los okupas!" con su gracia, con su ironía y con su inteligencia, los marcó y los puso en su sitio. Santi, a ver si tienes tú esa capacidad".

Estreno en la tele nacional

El éxito de "Ni que fuéramos" ha llevado al programa a saltar de Internet a la televisión en tan solo unos días. El pasado 15 de mayo comenzó su emisión en YouTube, Twitch y algunas cadenas de TDT, y ya tiene fecha para estrenarse en la televisión nacional. El próximo lunes, 3 de junio, el programa de los ex de Sálvame se podrá ver en la cadena TEN, un canal en abierto para toda España.