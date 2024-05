Uno de los momentos más esperados del verano es el regreso de 'El Grand Prix'. El concurso insígnia del verano va a regresar en una segunda edición después de que TVE lo rescatase el año pasado. Como apertura de la temporada estival, los catorce pueblos que se han seleccionado para esta edición preparan a sus representantes para alzarse con el premio final del programa.

A los mandos del ya mítico Ramón García, una de las figuras que estaba el año pasado no va a regresar para esta edición. "Echaré muchísimo de menos estar con mis compañeros y con mis queridos pueblos, pero no se despisten. Les mando toda la suerte (que no la necesitan), el éxito y el amor a la súper familia del Grand Prix", expresaba Michelle Calvo en sus redes sociales.

Debido a asuntos personales y por no poder cuadrar los horarios, la copresentadora no repetirá junto a Ramón García. Ante esta noticia, las miradas se volvieron a la organización del programa para ver que persona sustituía a Calvo. Sin embargo, han confirmado que no habrá nadie nuevo en el programa. Junto a Ramón García se mantiene Cristinini como comentarista y Víctor Ortíz de la Torre, más conocido como ‘Wilbur’, como animador del programa.

Cangas de Onís se vuelca con 'El Grand Prix'

La plaza Camila Beceña de Cangas de Onís será escenario este miércoles, Primero de Mayo, a las siete de la tarde, de la grabación que realizará un equipo desplazado por el programa de La 1 de TVE "Gran Prix del Verano", para presentar oficialmente al concejo como una de las participantes. Por ello, desde el Ayuntamiento, presidido por el popular José Manuel González Castro, se anima a todos los vecinos y amigos a que acudan a la cita y apoyen a Cangas de Onís en esta andadura televisiva.

Para celebrar la ocasión, el cangués Emilio Prada ha compuesto una canción con la ayuda de la inteligencia artificial. "Somos de Cangas de Onís/ nos vamos para Madrid /a triunfar en el Gran Prix", dice el estribillo. Sonará mañana en la plaza canguesa.

Las catorce localidades que han sido seleccionadas para esta edición de 2024 del "Gran Prix del Verano" son las siguientes: Almacelles (Lleida, Cataluña), Bembibre (León, Castilla y León), Binissalem (Mallorca, Islas Baleares), Burela (Lugo, Galicia), Cangas de Onís (Principado de Asturias), Llerena (Badajoz, Extremadura), Medio de Cudeyo (Cantabria), Morata de Tajuña (Madrid), Ondara (Alicante, Comunidad Valenciana), Olvera (Cádiz, Andalucía), San Adrián (Navarra), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Tauste (Zaragoza, Aragón) y Villanueva de la Torre (Guadalajara, Castilla-La Mancha).