El estado de salud de Àngel Llàcer sigue preocupando a muchos de sus seguidores y compañeros. El showman no está pasando por su mejor momento debido a su delicado estado de salud como consecuencia de una bacteria que cogió en Vietnam hace unas semanas.

El problema se complicó hasta el punto de que ha estado un tiempo ingresado en la UCI muy grave. Aunque algunas fuentes indican que todavía el presentador está en Cuidados Intensivos, su gran amigo Carlos Latre ha pedido calma y ha contado que está ya "fuera de peligro y en casa".

El programa

Latre no ha sido el único integrante del jurado de "Tu cara me suena" en pronunciarse sobre el estado de salud de Àngel Llàcer. Lolita Flores también realizó unas declaraciones sobre cómo se encuentra el actor: "No sé si podrá volver otra vez a 'Tu cara me suena', porque le han mandado reposo".

Todo empezó así

Los potentes dolores de tripa que experimentó le llevóa ingresar en una clínica madrileña como consecuencia de una intoxicación que había contraído en Vietnam. Aunque allí tomó antibiótico, al parecer la bacteria "se quedó dentro de mí", según cuenta el popio Ángel en un programa de radio de Cataluña. Aunque en un principio no había dado síntomas, después dio la cara y provocó "mucho dolor de estómago, heces sangrantes y muchísima fiebre".