TVE ha anunciado la decisión definitiva con Mañaneros, su programa de cabecera en horario matutino de lunes a viernes. La marcha de Jaime Cantizano ha trastocado los planes de la cadena pública, llegando al punto de plantearse la cancelación del programa de forma definitiva. Una baja sensible y que está siendo muy complicado suplir.

Con unos meses por delante antes de que Cantizano abandone el programa, TVE ha decidido renovarlo, pese a no saber quién tendrá los mandos. Según ha informado 'El Confidencial Digital', se ha firmado 35 programas nuevos a un precio de 1.070.000 €. Según apuntan los rumores, el ente público tendría entre sus preferencias encontrar un nuevo presentador que esté dentro de la cadena.

Otra de las alternativas es darle la batuta a dos conocidos de 'Mañaneros' como son Marc Santandreau y Miriam Moreno. Ambos podrían hacer las funciones de Cantizano como ya hacen en algunas ocasiones. Mientras tanto, habrá que mantenerse atentos a los nuevos movimientos de TVE.

La decisión de Jaime Cantizano

Jaime Cantizano dice adiós a Mañaneros rumbo a un nuevo reto profesional. El clásico presentador lleva siendo durante los últimos meses el director del programa matutino de TVE con el que ha conseguido resucitar las audiencias de esta franja. Con un formato muy parecido al de la competencia pero con frescura y caras reconocibles de la televisión.

La ausencia de Sálvame en la parrilla televisiva llevó en verano del año pasado a que muchos de sus colaboradores buscasen trabajo en otros programas. Muchos de ellos contaron con las puertas de Mediaset cerradas por lo que tuvieron que poner su interés en otras cadenas. Mañaneros fue uno de esos programas interesados en recuperar a ciertos colaboradores. Lydia Lozano, Chelo García Cortés o Terelu Campos son algunas de las personalidades televisivas que aterrizaron en el programa.

De esta forma, Cantizano obtenía un grupo de colaboradores a la altura para competir con los rivales. Sin embargo, el proyecto de RTVE se ha visto alterado de un día para otro. El presentador anunció de forma repentina que, a final de temporada, dejaba el programa para afrontar un nuevo reto. Una noticia sorprendente para muchos televidentes que se preguntaron cuál sería el nuevo proyecto.

Además de en Mañaneros, el presentador también contaba con un programa en Onda Cero, 'Por fin no es lunes', en el que llevaba siete años amenizando las mañanas de los fines de semana. De esta forma, el presentador se despide de madrugar y se enfoca ahora en un nuevo reto, coger el relevo de Julia Otero en las tardes de la radio de Atresmedia. "#DeseoConcedido. Recuperar el fin de semana para los que quiero y para mí mismo" fue el mensaje que publicó Cantizano en sus redes sociales y que confirmaba el rumor.

Este repentino cambio ha sido medido al detalle por la cadena y se originó tras una petición de una de las locutoras más importantes de la radio española, Julia Otero. La periodista, que lleva más de dos décadas a los mandos de la tarde semanal de Onda Cero, propuso a la cadena buscarle un nuevo hueco de cara a la renovación de contrato que tenía prevista.

"La verdad es que lo llevaba con mucha discreción. Hace meses empecé a valorar la opción de trabajar un poquito menos y estar menos en la radio. Le dije a mi director de dejarlo. Tengo una temporada más de contrato, acabo en 2025. Y bueno pensé que había llegado el tiempo de dedicarle a los míos, a mimarme y a cuidarme", explicó la presentadora en su programa 'Julia en la Onda'.

De esta forma, se produce en la cadena un cambio de cromos entre Julia Otero y Jaime Cantizano. "Son 17 años en la tarde, yo soy culo de mal asiento y aún me pregunto como he seguido aquí, me apetecía un cambio, les propuse el cambio y afortunadamente hemos llegado a un acuerdo que nos implica a dos personas porque Jaime Cantizano hará las tardes y yo haré las mañanas del fin de semana de 8 a 12, es un reto que me hace mucha ilusión", fue la explicación de la periodista, que arrojó luz sobre lo ocurrido y ayudo a entender los motivos por los que Cantizano abandona el programa de TVE.