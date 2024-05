Antes torero, ahora ex diestro, pero siempre personaje fundamental para comprender la historia de la prensa del corazón en España, José Ortega Cano no atraviesa su mejor momento. El que fuera marido de Rocío Jurado hasta el fin de sus días, según narra Luis Pliego, director de la revista Lecturas, tiene problemas económicos que se suman a los achaques que ha venido arrastrando durante los últimos años.

Deudas con el Ayuntamiento, el posible problema económico de José Ortega Cano

La citada publicación expone que el que fuese torero empezó con problemas desde que la separación con Ana María Aldón saltara por los aires con unas declaraciones de ella en televisión en las que aseguraba que Ortega Cano no había cumplido con sus obligaciones.

Sin embargo, su situación no ha hecho más que empeorar durante los últimos meses: "la situación económica del torero no es tan buena como puede parecer. Ana María Aldón disparó todas las alarmas cuando aseguró que no podía pagar la pensión de su hijo", explicó el martes el propio Luis Pliego en el programa TardeAR.

Pese a contar con un patrimonio económico importante, el periodista sospecha que "esconde una situación económica" al no haber presentado cuentas de sus negocios desde 2016. A esto se le suma "deudas con el ayuntamiento", impuestos que no pagó: "son impuestos impagados y luego es una deuda que él avaló. Yo cuento lo que hay en las notas. Pone que es un aval. Él avaló bancariamente a alguien y no se ha pagado el crédito, y eso está anotado en su casa". ¿Afectará eso a la vivienda de Ortega Cano?