"Pasapalabra" es un programa de televisión de origen español que ha tenido versiones en varios países. El formato del programa consiste en un concurso de preguntas y respuestas en el que dos equipos compiten para acumular segundos que luego se utilizan en una fase final denominada "el rosco".

En la primera parte del programa, los concursantes deben responder preguntas de diferentes categorías (como cultura general, deportes, ciencia, música, etc.). Si un concursante no sabe la respuesta, puede decir "pasapalabra" y pasar a la siguiente pregunta. Cada respuesta correcta suma segundos al tiempo total que se utilizará en "el rosco".

La parte más conocida y emocionante del programa es "el rosco". En esta fase, a un concursante se le presentan 25 palabras con una letra inicial y debe dar la palabra correcta que empiece con esa letra en un tiempo limitado. Cada palabra correcta suma dinero al bote del programa. Si el concursante completa "el rosco" sin errores, gana el dinero acumulado hasta ese momento.

El programa ha sido muy popular debido a su dinámica entretenida y emocionante, y ha sido adaptado en varios países con variaciones en las reglas y el nombre del programa.

Último ganador del bote

El pasado miércoles Óscar Díaz hizo historia al ganar los 1.816.000 euros que tenía acumulado el programa presentado por Roberto Leal. Un gran duelo que protagonizó junto a Moisés Laguardia, que también consiguió una buena cantidad de dinero de sus X victorias durante su estancia en el formato.

La competición de la pareja formada por Óscar y Moisés ha sido una de las más longevas del formato, solo por detrás de Rafa Castaño y Orestes Barbero. Después de 154 duelos entre ambos en 7 meses, ha llegado el momento de separar sus caminos. De hecho, Díaz ha querido cerrar su etapa con unas cariñosas palabras hacia su rival y amigo.

"En los últimos días, he tenido la oportunidad de darte muchos abrazos. No sé si te he confortado lo suficiente. Tampoco sé si te tengo que confortar. A mí, en todo momento, con abrazos o sin ellos, me has aportado calor, compañía, compañerismo", comienza diciendo a cámara.

"Ha sido muy fácil concursar contigo. Ha sido muy difícil en el plano completivo, porque me has exigido lo máximo siempre, pero ha sido muy bonito todo lo que hemos compartido en todos esos tiempos muertos, en esas comidas, en esos momentos previos a empezar las grabaciones... Sin ti no habría sido igual, en absoluto", comenta el traductor en su comunicado.