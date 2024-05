Hace ya unos cuantos meses desde que se hizo oficial el final de Sálvame. El coloso de Telecinco, programa hegemónico durante las tardes de la cadena de Mediaset, se encontró con un túnel donde parecía que solo brillaba la luz tras una caída en las audiencias que terminó con el programa. Los 14 años en antena se acabaron de un plumazo y obligaron a sus históricos colaboradores a buscarse la vida.

A unos cuantos de ellos -los más habituales- parecieron abrírseles las puertas del cielo después de un fichaje de última hora que llegó para, en apariencia, darle un cierre digno al elenco de Sálvame. Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval y María Patiño pusieron rumbo a América y Latinoamérica para encontrar un nuevo puesto de trabajo como parte de su aventura en 'Sálvese Quien Pueda', un docureality que se sumerge en las entrañas de la nueva etapa vital de los colaboradores.

Ahora, es otro el programa que sustituye a lo que era el mítico "Sálvame", "Ni que fuéramos". 'Ni que fuéramos' arrancó con un gran éxito. El regreso de la nueva versión de 'Sálvame' conquistó a las redes. La esencia del programa se palpó desde el primer momento y durante tres horas sus colaboradores rajaron de todo y de todos.

Belén Esteban no se corta

Los colaboradores se están sincerando sobre cómo vivieron el momento final de "Sálvame" y lo que supuso en sus vidas recibir la noticia de la cancelación de 'Sálvame'. En la última emisión de 'Ni que fuéramos', María Patiño se sinceró, al borde de las lágrimas, sobre lo mal que lo había pasado al ser despedida de Mediaset, pero quiso dejar claro que no culpaba a Ana Rosa de lo ocurrido.

"Estoy de acuerdo. Sé cómo lo has pasado. Tan mal como tú no lo he pasado. Pero Ana Rosa no tiene la culpa de estar ahí en Mediaset. A ella le hacen una oferta, igual que se la hubieran hecho a mis jefes y ellos la hubieran cogido. Aquí la culpa la tienen los directivos que nos echaron a la puta calle de una manera feísima", apostilló Belén Esteban.

"Yo no quiero hablar de Mediaset porque he sido feliz, pero lo único y lo digo es que las maneras no fueron las adecuadas. Y nosotros hemos hecho todo", añadió. "Si a mis jefes les van con un proyecto como el que tiene Ana Rosa Quintana, mis jefes lo hubieran cogido, como hicieron con nuestro programa. Y lo digo: Sal-va-me", dijo sin miramientos.

Sus compañeros quisieron advertirla recordándole que no pueden pronunciar la palabra 'Sálvame', pero la colaboradora prefirió hacer oídos sordos. "Que estoy de los miedos, de no poder, de no decir... Nos han tratado como asesinos en serie", remató.