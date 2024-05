No son buenos tiempos para el clan Campos en televisión. El concurso fallido de Carmen Borrego en Supervivientes o la salida de Terelu Campos de Televisión Española son algunos esjemplos del momento que viven las hijas de María Teresa Campos en la pequeña pantalla. La pelea entre Borrego y su hijo (con el que comparte programa) ha conseguido por lo menos asegurarle la presencia a la colaboradora en un buen número de platós, a pesar del sufrimiento que le pueda estar causando.

Tras la exclusiva que hizo su hijo y Paola Olmedo, Carmen y el resto del clan Campos se enfrentaban esta semana a una entrevista de Edmundo Arrocet en la revista 'Diez Minutos' en la que no solo volvía hablar de María Teresa Campos, también de las relaciones de la familia.

Unas declaraciones que no han gustado nada a Carmen y que amenazaba con demandarle por difamar con mentiras vertidas en el papel couché... pero ahora, Gema Serrano ha aprovechado la percha mediática para seguir arrojando leña al fuego.

"Esta señora ha vendido hasta que su hijo se cayó en una moto. O sea, se cayó con una moto y lo vendió" nos comentó Gema, haciendo referencia a que Carmen ha vendido toda su vida y más.

Sorprendentemente, la amiga de Edmundo nos confesaba que ella misma conoció a José María Almoguera en la casa de María Teresa Campos, confirmando así que el humorista tenía relación con él: "No puede decir ni siquiera que Edmundo no conocía o que no ha estado con José, porque yo a José lo conocí en casa de María Teresa. Si está haciendo eso esto es porque ya hay algo que le duele y creo que es su mujer".

Sin piedad, Gema arremetía contra la colaboradora de televisión hablando de la custodia de sus hijos: "Ha sido muy curioso porque ha dicho estoy lúcida, estoy lúcida, ¿no? A lo mejor es que quiere decir que en otras ocasiones no lo ha estado y es por eso por lo que le quitaron la custodia de sus hijos. Digo yo, ¿eh? Presuntamente". Además, también aseguraba que en el momento que termina 'Que tiempo tan feliz, Borrego tiene que recurrir a su apellido para seguir trabajando en televisión: "A partir de que su madre termina ese programa que tenía los fines de semana, ella se queda sin trabajo y no puede recurrir a otra cosa, nada más que a un enchufe de su madre". En cuanto a las demandas que va a interponer la colaboradora, Gema asegura que no tiene ningún motivo, ya que "cuando tú estás continuamente exponiéndote hablando de alguien, no puedes evitar que otras personas que han participado en la vida de ese alguien, hablen. Por tanto, tendrás medidas legales. Pero su madre ha sido pública, y eso no lo va a poder evitar".

Por último, Gema terminaba sus demoledoras declaraciones asegurando que "como dijo Edmundo, a estas niñas para quererlas tienes que ser su madre".