El exganador de Supervivientes Jorge Pérez continúa muy ligado a la televisión.

El exguardiacivil es ahora colaborador en Tierra de Nadie, uno de los programas que completan las galas del reality en el canal de Mediaset. El programa de mañána domingo muestra el desembarco de Laura Matamoros de nuevo en las playas hondureñas como concursante repescada. A continuación, el programa celebra la primera jornada de las Olimpiadas de Supervivientes, en la que los concursantes tienen que enfrentarse a una serie de duros y espectaculares desafíos físicos que ponen a prueba su resistencia, su velocidad y su equilibrio. Ronda a ronda, los que peores resultados logren son eliminados hasta llegar al ganador de cada playa, que va a poder disfrutar de una deliciosa recompensa. Además, la gala muestra cómo se encuentra Claudia en sus primeros días sin Mario, último expulsado.

Pérez es embajador de un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer sano y tener la mente en equilibrio. En sus redes sociales, el ganador del reality promociona su programa online de coaching. Explica que a través de su "mentoría intensiva" puede "dar sesiones de zoom, lecciones específicas a tu desarrollo personal, plan de nutrición y entrenamiento personalizado, revisiones...".

Enfado por un comentario

Es habitual que Jorge Pérez comparta reels mostrando sus rutinas de entrenamiento o de alimentación. en una de sus últimas publicaciones se ver al colaborador de Telecinco defendiendo que se puede hacer ejercicio en casa y no solo en el gimnasio, por lo que no acudir a estos recintos no es excusa para no mantenerse sano y en forma. "Se ha convertido en algo muy recurrente escuchar el “no tengo tiempo para hacer deporte”… Te aseguro que puedes empezar a cambiar tu cuerpo sin largas sesiones de entrenamiento, en el gimnasio, el parque, o tu casa, así, hasta con el pijama puesto. Querer cambiar tu salud, y tu físico, está tan solo a una decisión por tu parte… QUERER EMPEZAR. ¿A qué esperas para volver a ser TU MEJOR VERSIÓN?", escribía en el post.

Una publicación que ha sido comentada a modod e crítica por una usuaria. "Lo siento me caes bien pero esto no me lo esperba. Eso de que tu entrenas en tu casa no se lo cree ni un fraile. Que un día lo hayas hecho por falta de tiempo o ganas de no ir al gym... Venga de lo compro. Muchas veces contar de ganar dinero a toda costa, vendéis humo. No sabéis el daño que hacéis a la jutentud y a no juventud en las redes sociales", publicaba. Unas palabras que ha contestado el propio Jorge. "Está claro que no entrenas y que de comprensión escrito nada de nada… hay muchísimas personas que llevan años abandonadas respecto a su alimentación y con un elevado grado de sedentarismo, a poquito que hagan ya verán cambios a nivel no solo de estética sino de salud, y esto prolongado en el tiempo supondrá un gran cambio a todos los niveles, por eso cada vez que haces un cambio “eres tú mejor versión”, ya que cuantificar o medir cuál es esa mejor versión no es posible, solo por el hecho de decidir cambiar eres una “mejor versión de ti mism@“. En serio, déjalo, tus argumentos y justificaciones son absurdos…". Ante estas palabras, la usuaria también ha querido dar una respuesta, dado que otros seguidores del colaborador criticaban su mensaje. "Vamos a dejarlo, no es para tanto. Como os ponéis por favor. Hay que aceptar los comentarios aunque no os gusten. Porque no os he dicho nada. Simplemente que tu no usas la aplicación. No, que no sea bueno entrenar sea como sea. Tus consejos son buenos. Pero en este caso no predicas con el ejemplo. Si tanto te molesta borra mis comentarios. Lo siento. Y si entreno y además en casa con una app y material. No habéis entendido mi critica, que además era constructiva".

La mujer de Jorge Pérez, Alicia Peña Humada, también ha querido entrar en la discusión. "Madre del amor hermoso señora!!!! Ya lo de que daño hacéis a la juventud me ha llegado… así que te invito a difundir un campus on line (cuerpo, mente y alma) que tenemos para mejorar la la vida de la juventud… Pasa por mi perfil y ahí está y así tú también nos ayudas a hacer que tus palabras sean realidad. Te deseo lo mejor y por cierto te animo a hacer gym en casa con la app de Jorge que es TOP".