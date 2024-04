Nueve meses después del enlace entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó la pareja atraviesa uno de los momentos más estables. Más alejados de los focos mediáticos y con apariciones escasas, los rumores son los que han adquirido el protagonismo y uno se ha levantado más que el resto. La sospecha de un embarazo por parte de Tamara está ahí, pero hasta el momento no se ha confirmado nada.

La marquesa de Griñón continúa con su ritmo habitual, siendo una de las colaboradoras de El Hormiguero y atendiendo a su agenda personal de eventos. Precisamente, en el programa de Pablo Motos no duda de hablar de cualquier cosa, incluso de un supuesto divorcio con Íñigo.

Como cada jueves, tuvo lugar la tertulia con Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo. En este espacio, los colaboradores de 'El hormiguero' comentan la actualidad, principalmente política, aunque también aprovechan para hablar de aspectos más personales y de su vida privada; así como para expresar sus opiniones ante temas virales.

A lo largo de la conversación de esta semana, ha salido a relucir los repartos en caso de divorcio entre las parejas, ya que para muchas familias sevillanas, las casetas de la Feria de Abril son foco de disputa cuando finaliza una relación. De este modo, Tamara Falcó se ha sincerado sobre la condición que tendría que asumir en caso de separarse de Íñigo Onieva.

Sin necesidad de ser sevillana, Tamara Falcó también pertenece a clubs y en caso de separarse del empresario, su actual marido tendría un problema. “Soy socia de un club. Ahora me he casado y si Íñigo quisiera formar parte de ese club, paga una cifra”, ha expresado. Además, el hecho de abonar la cuota no le asegura formar parte del exclusivo club en caso de divorcio. “Pero si nos separamos, se fastidia y el club se queda el dinero e Íñigo fuera, adiós”, ha continuado, desvelando una de las condiciones de su matrimonio con mucho amor.

Las palabras de Julio José Iglesias

Tamara Falcó no ha sido la única de la familia en salir delante de las cámaras esta semana. Sus hermanos Chabeli y Julio José Iglesias también se han dejado ver, ya que están preparando su primer programa de televisión juntos: 'Los Iglesias. Her-manos a la obra', un formato de TVE que promete convertirse en un gran éxito y donde los hijos de Julio Iglesias e Isabel Preysler trabajarán mano a mano para reformar las casas de diferentes celebrities tanto en Madrid como en Miami.

Una ilusionante aventura para la que el cantante ha regresado a nuestro país, aunque en esta ocasión sin la compañía de su novia, Adriana Romero, con la que este verano celebrará su primer aniversario de relación. Aprovechando la ocasión, no hemos dudado en preguntarle a Julio por los insistentes rumores de embarazo que han perseguido a Tamara Falcó en las últimas semanas, tras publicar diferentes imágenes en redes sociales con prendas amplias en el abdomen, lo que ha activado las alarmas acerca de que la marquesa de Griñón podría estar esperando su primer hijo 9 meses después de su boda con Íñigo Onieva.

"Ay, no tengo ni idea. Creo que no" ha revelado el artista con espontaneidad, reconociendo que aunque no sabe nada, el embarazo de su hermana le pillaría por sorpresa completamente. Más sonriente se ha mostrado cuando le hemos preguntado por la última confesión de Tamara, que no ha dudado en contar que su marido cree que la nueva canción de Enrique Iglesias, 'Fría' -cuya letra habla de un hombre un poco golfillo y de infidelidades- podría ir sobre él. Algo que Julio no ha querido comentar, aunque su gesto risueño deja claro que a la posibilidad de que su hermano se inspirase en Íñigo para componer su último tema le resulta tan surrealista como a todos nosotros.