La ruptura definitiva de 'La Fábrica de la Tele' con Telecinco supuso el adiós de María Patiño. El final del contrato de la productora con el grupo de comunicación provocó que la presentadora desapareciera de un plumazo de la pequeña pantalla y que ni siquiera en 'Socialité' quisieran seguir contando con ella.

Tras su paso por Netflix con 'Sálvese quien pueda' y su aparición en alguna que otra cadena de televisión para hacer promoción, la periodista no ha vuelto o aparecer en la pequeña pantalla. Su nueva vida es todo un misterio, ya que apenas comparte cosas en sus redes sociales.

Hace unos días la presentadora visitó los estudios de TV3 para conceder una de sus entrevistas más sinceras. "Lo que llevo mal es el que la cadena donde yo trabajaba, que para mí forma parte de mi vida y de mi pasado, reniegue de su pasado, que es 'Sálvame'. Yo cuando ahora pongo Telecinco y veo que reniegan de esa hemeroteca pienso: 'qué pena'", destapó sobre la actitud que ha tomado Telecinco con 'Sálvame'.

"Me dedico al auto-amor"

La presentadora también ha hablado con mucha sinceridad sobre cómo ha cambiado su vida en este tiempo. "He tenido que reconducir un poco mi vida y me dedico ahora al auto-amor. A quererme. Me había olvidado de mí porque me había dedicado completamente a esta profesión. Cuando he frenado, me he dado cuenta de que me había olvidado de cuidarme a mí misma."

Ahora parece que ha conseguido encaminar sus rutinas, pero ha confesado que lo había pasado mal tras el fin del programa y que había necesitado ayuda psicológica para afrontar esta nueva etapa de su vida: "Yo tenía adicción al trabajo, pero la he tenido siempre. He tenido miedo a depender de alguien, pero también me ha dado frutos. He sido una privilegiada de este negocio".