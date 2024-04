"Pasapalabra" es un programa de televisión de origen español que ha tenido versiones en varios países. El formato del programa consiste en un concurso de preguntas y respuestas en el que dos equipos compiten para acumular segundos que luego se utilizan en una fase final denominada "el rosco".

El programa cuenta con unos datos de audiencia diarios alucinantes, pero la propia audiencia se encuentra sorprendida por lo que ha ocurrido. Y es que Moisés ha abandonado el programa sin previo aviso.

El concursante no ha ocupado su lugar en el último programa lo que ha llenado a la audiencia de preguntas.

Así lo explica Roberto Leal

"Moisés no va a poder estar en el programa de hoy. Esperemos que vuelva pronto, no sabemos cuánto tardará en volver porque está indispuesto. No es nada grave, volverá, se va a recuperar, pero de momento el programa tiene que seguir". "Hemos encontrado un rival a la altura de Óscar", anunciaba Óscar antes de sorprender con un viejo conocido del programa

Este es Pablo Díaz. El violinista consiguió llevarse 1,3 millones de euros el 1 de julio de 2021, tras más de 200 entregas. Lo que resultó ser el tercer mejor premio en la historia del programa en España y el primero en la segunda etapa del concurso en la cadena del programa de Atresmedia. A pesar de llevarse el bote el ganador siguió trabajando, primero con sus clases de violín y luego con los directos que hace en Twitch; que le suponen, además de otro importante ingreso económico, el aumento de su gran cantidad de fans. Tras ganar el programa lo primero que hizo fue teñirse el pelo de color azul, pero su mayor intención era la independizarse.