Ana Obregón será una de las protagonistas de la nueva entrega de 'De Viernes'. Después de que se haya cumplido un año de la portada en la que se anunciaba que era abuela, la presentadora y bióloga será una de las bazas del programa de Telecinco en su enfrentamiento contra la nueva temporada de 'Tu cara me suena' en Telecinco.

Es más, el espacio presentado por Santi Acosta y Bea Archidona ha lanzando un primer adelanto de la entrevista de Ana Obregón, en la que arremete contra Alessandro Lequio, el padre de su hijo: "Cada persona gestiona las cosas emocionalmente de una manera y Alessandro estuvo ahí, vino a vernos a Nueva York".

"Estuvimos casi cinco meses viviendo en el hospital. Alessandro le ha dado a Aless todo el cariño que necesitaba como parte, pero económicamente no. No me ayudó económicamente", aseguira tajantemente Ana Obregón en este avance, añadiendo: "Lo que sí es verdad es que me ayudó emocionalmente".

No es la primera vez que Ana Obregón lanza un ataque así a Alessandro Lequio. Recientemente, en una entrevista con Sonsoles Ónega, la actriz lanzó un duro dardo al colaborador de 'Vamos a ver': "Todo el mundo sabe que yo llevo 40 años trabajando. Que a mi hijo, económicamente, le he mantenido yo desde que nació hasta su entierro. Para salvarle me tuve que ir a Nueva York por la sencilla razón de que en España no había cura. Tú no sabes el dineral que es estar allí".

Cabe recordar que el conflicto entre ambos estalló hace meses por todo el revuelo que se generó en torno a la fundación y a la donación del dinero del libro de Ana Obregón. "A mí lo que me molesta y duele de esta historia es que se está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado y con unas cuentas muy claras", subrayó Lequio en 'Vamos a ver'.