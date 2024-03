Tras el final de 'Sálvame' los distintos presentadores y colaborades del programa de corazón más exitoso de las últimas décadas han ido buscando un futuro laboral en el mundo del espectáculo o de la comunicación, en la mayoría de los casos, lejos de Telecinco.

La que fuera directora y conductora del programa, Carlota Corredera, se ha aventurado en el mundo del podcast con 'Superlativas', un programa en el que da altavoz a mujeres "para hablar de nosotras, de lo que nos preocupa, sin complejos ni filtros", donde la gallega sigue demostrando que no tiene pelos en la lengua.

El podcast tiene ya dos temporadas y, en el último episodio subido, 'Carlota responde', la presentadora se convirtió en entrevistada por parte de sus amigos David Insua y David Andújar. 'Los Davides' lograron que Corredera se abriera en canal y hablase de la cara más negativa de su etapa en Telecinco: ""¿Algún día contarás toda la verdad de lo que te hicieron los 'señoros' de Mediaset?", preguntaron los invitados, convertidos en presentadores.

"Hablaré cuando esté preparada"

"Hablaré cuando esté preparada y lo considere oportuno. Las personas que padecemos determinadas agresiones, violencias o situaciones complicadas como la que yo he vivido en Mediaset, tenemos el derecho a contarlo cuando lo veamos oportuno", respondió Carlota Corredera, para sorpresa de todos los seguidores del podcast.

No es la primera vez que Corredera deja entrever que su salida de Mediaset no fue pacífica, pero parece ser que aún se guarda cosas en el tintero que expresará en el futuro. "Algún día se sabrá y yo creo que la verdad se está abriendo paso. Todavía queda mucha verdad por contar. Yo cuando esté preparada lo haré."

Por el momento, Carlota aún habla en un tono un tanto misterioso sobre el tema, y asegura que "yo sé muchas cosas y otras las tengo que intuir porque no las sé", e incluso ha hablado de "amigos invisibles" en estos terminos: "Su su estrategia pasa precisamente porque no sepas quiénes son. El trasfondo es el machismo. Y lo he pagado con desgaste y con costes"