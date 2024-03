Las últimas semanas no están siendo fáciles para Bertín Osborne. En el punto de mira por la demanda que ha presentado contra él Gabriela Guillén después de que no respondiese al burofax para arreglar de modo amistoso y de forma privada el tema de la paternidad de su hijo, la única prioridad del cantante en estos momentos es su salud.

El mes pasado, Bertín Osborne respondió de manera contundente al nacimiento del hijo de Gabriela Guillén. El cantante dejó claro que no tenía intención de asumir el rol de padre, indicando que solo estaría dispuesto a "ayudar" si se confirmaba la paternidad del bebé. En la portada de una revista, expresó su decisión de no ser padre y de no querer asumir responsabilidades paternas.

Las intervenciones de Gabriela en televisión y la situación enfriaron la relación de Bertín con los medios, incluso llegó a manifestar su deseo de retirarse de la televisión. Durante uno de sus conciertos, mencionó: "Volveré a disfrutar, porque esto me gusta mucho más que la televisión". Expresó su descontento con frases como: "Igual me retiro porque estoy harto".

Sin embargo, parece que el presentador podría cambiar radicalmente su actitud en los últimos meses. Según 'Y ahora Sonsoles', el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, Bertín estaría reconsiderando su postura y estaría dispuesto a tener relación con el bebé si se confirma que es suyo.

"Recientemente hemos hablado con personas muy cercanas a Bertín", comentó ayer Beatriz Cortázar en el programa vespertino: "Parece que está reflexionando sobre los errores que ha cometido en los últimos meses". "El proceso de Gaby sigue su curso. Ella no ha querido hablar más sobre el tema", agregó sobre Gabriela, quien continúa con la demanda de paternidad contra Bertín.

Por otro lado, Dani Carande mencionó que Bertín "ha recibido mal asesoramiento durante este tiempo". "Parece que está cambiando su actitud y también a nivel profesional, porque él tiene un compromiso con su audiencia y ha sido criticado", añadió el periodista mientras en la pantalla se mostraba un rotundo mensaje: "Si se confirma que el bebé de Gaby es suyo, estará presente en su vida". "Creo que Bertín ha manejado mal la situación, pero parece que está reconsiderando su postura", insistió Cortázar.