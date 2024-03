‘El debate de las tentaciones’ llega esta noche a sus entregas finales en Telecinco (22:50 horas). El reencuentro de Álex y Marieta ocho meses después de la experiencia vivida en Villa Playa y Villa Montaña centrará buena parte de la atención del programa que conducirá por Sandra Barneda. Las imágenes serán emitidas y comentadas por todos sus protagonistas, presentes en el plató. Un reencuentro al que los dos protagonistas llegan dispuestos a saldar todas las cuentas pendientes tras su paso por República Dominicana, especialmente tras la decisión de Álex de abandonar la experiencia de la mano de Gabriela, su soltera favorita. ¿Siguen juntos? ¿Cómo ha evolucionado todo en este tiempo? En este cara a cara, también tienen que hacer frente a sus tentadores, que revelarán sus sentimientos y ofrecerán sus puntos de vista sobre lo sucedido.

Paco León y Miren Ibarguren, a la guerra en Antena 3

Antena 3 apuesta por un nuevo pase de la película de ‘Mamá o papá’ (22:45 horas). Flora y Víctor son los padres que todo niño querría tener: modernos, divertidos y cariñosos. Sin embargo, todo se tuerce el día que deciden divorciarse y aparece la oportunidad laboral con la que llevan soñando toda la vida. Solo hay un problema: la custodia. Ninguno está dispuesto a ceder. Así que, por orden de la jueza, los niños tendrán que decidir con quién se quedan: con mamá, o con papá. A partir de este momento, los padres modélicos se declaran la guerra y no habrá tregua. Ambos harán todo lo posible por no obtener la custodia de sus hijos.

Por su parte, La 1 de TVE emite el largometraje ‘El asesino (War)’ (22:45 horas). Después de que su socio haya sido violentamente asesinado por el temido asesino profesional Rogue (Jet Li), el agente del FBI Jack Crawford (Jason Statham) jura dar caza al esquivo criminal y encargarse personalmente de la venganza de su compañero. Sin embargo, Rogue demuestra ser muy bueno en el arte de desaparecer sin rastro, y no es hasta que han transcurrido tres años que se le vuelve a ver, encendiendo la mecha de una sangrienta guerra entre el líder de las mafias chinas, Chang (John Lone), y el jefe de los yakuza, Shiro (Ryo Ishibashi). Ansioso por capturar a Rogue de una vez por todas, Crawford mete a su equipo especial en el meollo del conflicto. No obstante, la sed de sangre de Crawford nubla su juicio profesional, y según se acentúa la violencia, Crawford por fin se encuentra cara a cara con su enemigo para descubrir que nada es lo que parece en lo que respecta a Rogue o a su propio plan.

Cuatro ofrece este miércoles (22:50 horas) una nueva entrega de ‘Callejeros’. En la víspera del puente de Semana Santa, Fanny Boehm y Roberto Secunza dan a conocer el comportamiento irresponsable de algunos conductores de nuestro país. Como David, que aunque tuvo suerte y lo puede contar, el accidente de moto que tuvo en el Paseo de la Castellana de Madrid por conducir bebido le dejó una severa cojera. Sus padres, en cambio, perdieron la vida en un choque con un conductor temerario y su hermano falleció en otro accidente, también tras beber alcohol. Un padre de familia que fuma cannabis y conduce su furgoneta con sus hijos en el asiento trasero, un chófer de VTC que da positivo con un pasajero a bordo o un médico que triplica el mínimo permitido en alcohol doce horas antes de comenzar su guardia son algunos de los positivos que detectan las fuerzas de seguridad en alguno de los controles que presencia el equipo del programa.

La Purga toma laSexta

Un nuevo pase de ‘Anarchy. La noche de las bestias’ llega a laSexta (22:30 horas). El crimen hace estragos en Estados Unidos y las cárceles están llenas. El gobierno decide que una noche al año, durante doce horas, cualquier actividad criminal, incluso el asesinato, será legal. No se puede llamar a la policía, los hospitales no admiten pacientes, los ciudadanos deben arreglárselas solos porque cometer un delito no está castigado. Durante esa noche plagada de peligros, 5 personas que se han quedado fuera de sus casas deciden juntarse para poder enfrentarse mejor a los ciudadanos salvajes que buscan calmar sus ansias de violencia.