El bulo de los "periodistas encapuchados" en la casa de Isabel Díaz Ayuso llegó este miércoles al plató de 'Todo es mentira'. El programa de Cuatro trató este asunto con Ana Pardo de Vera y Ana Vázquez, diputada del PP, que fue contestada tajantemente por Risto Mejide cuando defendía el derecho a la intimidad de la presidenta madrileña: "A mí no me gustan que vayan a acosar a los políticos a sus casas".

"¿Qué van a hacer allí?", comentó la parlamentaria popular, que siguió replicando a Pardo de Vera cuando le explicaba de una manera pedagógica cómo obra un periodista a la hora de conseguir la información: "¿Y a ti te parece normal que vayan a preguntar a casa de un familiar tuyo? A mí no. Creo que estamos ya en una locura traspasando ciertos límites personales. A mí se me presenta en mi casa para preguntarle a mi madre o a mis vecinos si saben si tengo el perro solo los tres días que estoy en Madrid, y yo me siento acosada".

Tras escuchar sus palabras, Risto Mejide decidió replicar las palabras de Vázquez: "Las personas que tenemos un perfil mediático tenemos ese acoso todas las semanas. Esta mañana tenía un paparazzi en la puerta de mi casa. Ese acoso es por otras razones, y nos lo tenemos que tragar".

"¿Sabes por qué nos lo tenemos que comer? Porque somos gente tenemos perfil público, y no cobramos de dinero público. Y si vas delante de un juez, no te va a proteger. Te va a decir que eres de interés público. Así que, si yo soy de interés público, vosotros mucho más, que además cobráis sueldo público", dijo Risto Mejide recibiendo el aplauso del público del plató

"Pero no comparto lo que hacen delante de tu casa", respondió la diputada popular, algo que desató otra contestación de Mejide: "Yo tampoco, pero yo no tengo protección legal. Te estoy hablando de la ley, que si me voy a un juez, me dirá que soy de interés público y se aguanta. Pues os aguantáis, igual que lo hago yo".

"A raíz de las preguntas, como te está diciendo Ana Pardo de Vera, tal es cómo los periodistas obtienen la información. Y se la darán o no, y será más o menos hábil a la hora de preguntar, pero eso es el periodismo y eso es la manera fiscalizar a los políticos, porque si no solo tenemos la información que nos daís", sentenció Mejide.