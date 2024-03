Novedades en la paternidad del hijo de Gabriela Guillén. Hace unos días la paraguaya habría enviado un burofax a Bertín Osborne para llevar este asunto de manera privada y amistosa evitando ir a juicio. Sin embargo, y aunque tras el nacimiento del pequeño aseguró que no tendría ningún problema en hacerse las pruebas de ADN, el presentador no ha respondido al requerimiento de la modelo.Y según 'Y ahora Sonsoles' Gaby, deseosa de demostrar que el padre de su hijo es el cantante de rancheras, habría tomado acciones legales y ha presentado la demanda en el juzgado, confiando en que la Justicia logre que Bertín se someta a las pruebas de paternidad.Un paso al frente por parte de la esteticien sobre el que ahora se pronuncia la hija mayor del presentador, Alejandra Osborne, reconociendo que no sabe nada de este tema.