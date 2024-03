En 'First Dates' se han vivido todo tipo de situaciones surrealistas, pero lo que se vio en el último programa dejó de piedra hasta a los presentadores. Lo último que se esperaban tanto ellos como la soltera que acudió al restaurante a encontrar el amor era encontrarse a su padre.

Nerea, una joven de 21 años, llegó a 'First Dates' llegó al programa con la ilusión de encontrarse con su cita con la que esperaba pasar un buen rato, pero para su sorpresa, con quien se topó fue con su madre.

Mientras aguardaba a que apareciera el chico con el que iba a cenar, algo que escuchó dio un giro en su noche. "Me ha parecido ver a mi padre. El que está con la chica del chaleco rosa", le decía a Laura, una de las camareras del programa. "¡Papa!", gritaba Nerea al darse cuenta.

"¡Es mi hija!", le decía Roge a su cita, que le miraba incrédulo. Ninguno de los dos sabía que el otro iba a ir a 'First Dates', ya que la relación entre ambos no es muy fluida desde que sus padres se divorciaron hace 6 años. "Yo voy mucho a Sant Boi, pero claro, ella queda con sus amigos. Ya no es una cría y tampoco quiero estar encima de ella", explicaba él.

"Yo flipo contigo", espetaba Nerea mientras su padre le explicaba que estaba allí en busca del amor. "Hacía un par de meses que no teníamos contacto pero por un tema personal, por nada más", añadió Nerea antes de conocer a su cita.

Después de este encuentro los dos continuaron con sus citas con normalidad.