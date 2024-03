La sorpresa llega a la familia Ortega Cano tras confirmarse la llegada de un nuevo bebé. Todo parecía que Gloria Camila era la principal candidata a seguir agrandando el clan familiar, pero de momento se mantiene centrada en su faceta profesional, con la reciente creación de una línea de ropa. Contra todo pronóstico, es José Fernando el que tendrá un nuevo descendiente, y lo hace con su expareja Michu, todo esto tras haberle sido infiel.

Con una mezcla de alegría, miedo -ya que es una paciente de riesgo por sus problemas cardíacos- y tristeza por su ruptura con el hijo de José Ortega Cano, la gaditana anuncia su futura maternidad en una exclusiva en la revista 'Semana', dejando claro que su relación con el hermano de Gloria Camila no tiene vuelta atrás.

A pesar de que ha luchado por su amor durante 11 años y que precisamente por ese motivo han conseguido superar todos los obstáculos y altibajos, Michu ha decidido que no dará una nueva oportunidad a José Fernando a pesar del hijo que esperan en común y que nacerá, si todo va bien -está embarazada de 10 semanas- el próximo mes de septiembre.

"No entraba en mis planes tener un segundo hijo. Cuando me enteré me quedé en shock, se me vino el mundo encima" confiesa, asegurando que va a seguir adelante con el embarazo y va a afrontar en solitario su maternidad, ya que no quiere repetir "los mismos errores que con mi hija Rocío", que tiene 6 años.

Una decisión que tiene muy meditada y que tomó cuando vio que José Fernando le había sido desleal. Como ha contado en la entrevista, el pasado verano dejó al hijo de Rocío Jurado porque se dio cuenta de que no había madurado y no estaba dispuesto a asumir responsabilidades. Entonces Michu le dijo que quería ser libre y conocer a otras personas, pero en Nochevieja se reencontraron, pasaron 4 días juntos y ella pensó que por fin le daba su lugar.

Retoque estético

Gloria Camila Ortega ha decidido volver a pasar por las manos del cirujano para retocar su aspecto físico. En esta ocasión, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado compartía con sus seguidores que se había sometido a un aumento de pecho hace unos años que no había cumplido con sus expectativas, por lo que se embarcará en una nueva aventura: "rediseñar" su pecho y mejorar el aspecto de su escote. Para ello, se someterá a una nueva intervención quirúrgica en la que mejorará el aspecto de su pecho y lograr una forma que se adapte mejor a sus deseos.

"Hace años me operé el pecho y no quedé nada contenta con el resultado, pero ha llegado el momento de ponerle solución. Voy a rediseñar mi escote", confesaba a sus seguidores en Instagram.