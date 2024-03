Mariló Montero está en vuelta en nueva polémica. Esta vez por haber sorprendido a sus compañeros de Antena · contando que hace poco tiempo fue víctima de una agresión sexual por parte de alguien "muy famoso que estaba en presencia de su novia".

A pesar de que no quiso revelar su identidad, la periodista ha reconocido que "me metió mano" y aunque lo que el cuerpo le pedía es "darle una bofetón para dejarlo sin dientes", no hizo nada salvo "alejarme y hacerle llegar el mensaje a través de terceras pesonas satélites".

No todo el mundo ha entendido esta impugnidad, incluidos compañeros suyos como Gonzalo Miró, y ha terminado hablado claro sobre los motivos por los que ha decidido no denunciar.

¿Por qué no denuncia?

Ante el follón y las críticas desatadas a consecuencia de su reacción, ella se ha sentido atacada al entender que no es ahí donde debe ponerse el foco. De hecho, ha dicho que "denuncia es lo más fácil", algo que ha desatado la ira de su compañero Gonzalo Miró. En cualquier caso, zanja la historia: "Si yo no denuncio es porque creo que no hay que denunciarlo". Pide, además, "no agrandar un tema que no existe y que yo llevo años defendiendo porque lo que he contado no es más que una tontería enmarañada por la ley del "Solo sí es sí".