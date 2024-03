'Amar es para siempre' llega a su fin tras 18 años estando diariamente en la televisión de nuestro país. La serie da este miércoles su salto al prime time con un desenlace especial que estará lleno de sorpresas, sonrisas y también alguna lágrima.

La ficción ha contado para esta última entrega con algunos de sus personajes más icónicos interpretados por Itziar Miranda y Manuel Baqueiro, más conocidos como Manolita y Marcelino, que han estado presentes desde el principio de la serie junto a José Antonio Sayagués (Pelayo).

"Nos encontramos muy emocionados, la verdad, muy emocionados con todo lo que la palabra conserva con alegría, tristeza, nostalgia, agradecimiento. Es un momento precioso, que además estamos tan acompañados por vosotros, los periodistas, por la cadena, por la productora, nosotros, el equipo... Hay una complicidad increíble entre los medios y nosotros también. Está siendo muy hermoso", aseguró Itziar Miranda en una entrevista concedida a YOTELE.

"Me voy muy satisfecho y orgulloso del trabajo del equipo técnico, de trabajo actoral, de la familia de El Asturiano. Aquí no está José Antonio Sayagués, pero es el buque de esta familia, el sostén que aguanta Manolita y a Marcelino. Tenemos la satisfacción y la alegría de ver que la gente nos sigue viendo y que hacemos unas audiencias maravillosas, que no es condicionante, pero siempre nos damos cuenta de alguien, pues también se agradece", explicó Manuel Baqueiro.

Cabe recordar que este final está grabado desde hace varios meses, un desenlace que también tuvo mucha emoción en el plató de 'Amar es para siempre'. "Tuvimos el tiempo de despedirnos, de saborear esos últimos meses de saber que estábamos terminando algo y es un tiempo como el final de un verano apasionante, recordando todo lo vivido y publicar. Estábamos a flor de piel. Yo no conseguía aprenderme la última frase de la serie. Era imposible para mí, no sé por qué mi cerebro me jugó ahí una mala pasada, porque era como que en el fondo no quería que acabara. Fue muy bonito. Todo lo que nos está pasando estos meses y todo lo que nos está pasando también a nivel laboral, una vez que hemos terminado de amar. Nos sentimos muy queridos y muy demandados. Está siendo un lujo", recordó Itziar.

"Creo que los guionistas llevan haciendo los regalos durante estos 19 años, casi 5000 capítulos, pero justo el capítulo final es excepcional. O sea, es un capítulo que no nos lo esperábamos ni siquiera a nosotros y que, además, el papel que era muy verdaderos, pero vio cómo ha traspasado eso del papel a la acción, a las secuencias y cómo odio. Espero que traspase la pantalla y hay una cosa que realmente se unió, de la familia que hemos creado con los espectadores y que nos hemos acompañado unos a otros mutuamente, ellos a nosotros cada tarde y nosotros a ellos. Y va a ser muy hermoso, de verdad. Estamos muy contentos con ella", comentó la actriz.

El final de 'Amar es para siempre' es tampoco es el desenlace de la carrera de ambos actores. Por ejemplo, Itziar Miranda está a punto de dar el salto al entretenimiento de Aragón TV: "Me hace muchísima ilusión, porque además pienso que eso también me lo ha dado a 'Amar es para siempre'. El volver a mis raíces, el querer reencontrarme con mi tierra, con la gente que ha crecido en mi tierra. Es un programa que hace factoría cultural. Se llama 'Tenía que ser de aquí' y que vamos a recorrer la vida de diferentes personajes muy influyentes y emblemáticos que han nacido en Aragón. Desde Bunbury a Paco Martínez Soria".

"Estamos contentos porque vas a ir a cositas que te veo de ti poco a poco y que deja respirar un poco nuestros personajes", contestó Manu Baqueiro, que seguirá con 'Una semana más', la obra teatral que interpreta junto a Marina San José y Javier Pereira.