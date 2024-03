Carlos Lozano, el mítico presentador de los años 90 y 2000 así como el rostro de las primeras ediciones de Operación Triunfo se desnuda. Lo hace simbólicamente hablando, ya que abre su alma y sus sentimientos para explicar aspectos de su vida que le han marcado. El más importante, su hija, fruto de su relación con Mónica Hoyos, con la que ha tenido episodios muy conciliadores pero también extremadamente polémicos.

El comunicador se ha sentado en "DeViernes" y ha habido un momento en el que no ha podido reprimir las lágrimas. Ha sido cuando Santi Acosta le pregunta por su papel como padre con su hija Luna. Y es que la relación entre padre e hija no siempre ha sido buena. El divorcio marcó a la niña y los problemas con su madre, también. Unos conflictos que pasaron factura a la relación con su hija por no formar parte en el día a día de su infancia y adolescencia.

Carlos Lozano se emociona al reflexionar sobre si ha sido un buen padre: "Luna lo pasó mal con la separación" #DeViernes https://t.co/4J2842asiN — De viernes (@deviernestv) 1 de marzo de 2024

Carlos Lozano no puede evitar romperse en llanto porque, aunque en un primer momento se reconoce como un buen padre, acto seguido llora y se matiza a sí mismo: “Creo que sí. Ella dice que sí”.

Otros programas

No es la primera vez que Lozano se sienta en un programa de televisión para hablar de su vida. El antiguo "Deluxe" fue uno de ellos, donde se enfrentó al afamado polígrafo.

El presentador se deshace en halagos hablando de su hija y se muestra orgulloso por cómo está llevando su adolescencia: "Estoy muy orgulloso de mi hija, la adolescencia es muy suave, es muy madura para la edad que tiene, muy inteligente y ahora se va a Inglaterra a estudiar, estoy deseando, muy bien", eso sí, espera que no participe nunca en los medios de comunicación: "De los medios espero que se mantenga al margen o no, que sea normal, los medios son para los que les gusta los medios. Si a ella no le gustan que no entre en esta ruleta".

Aunque por el momento no está enamorado, Carlos no descarta en un futuro cercano encontrar de nuevo el amor como tantas veces le hemos visto: "Yo soy feliz siempre, desde que me levanto hasta que acuesto. El programa me ha dicho que me va a buscar una novia. Si lo hacen con respeto y educación yo me presto a conocer gente".

Sin embargo, ayer en el polígrafo, el programa le preguntó si se había acostado con algún hombre por conseguir un trabajo, dando este como respuesta una negativa. Pero el polígrafo no miente, y aseguró que el presentador de las tardes de Sálvame no estaba diciendo la verdad. El lo negó rotundamente, por lo que despeja las dudas sobre su orientación sexual.