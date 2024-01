Ya no volverás a ver al inigualable Pedro Piqueras en el informtaivo de Telecinco. Como ya sabrás, el periodista de 68 años se ha jubilado tras medio siglo en la profesión: 16 en la radio y 34 en televisión. El profesional, que ha dado paso ahora a Carlos Franganillo, afronta su jubilación feliz de poder hacer todo aquello que el periodismo -y sus horarios- no le han permitido hacer. "Han sido 34 años de una vida un poco esclava, con horarios muy duros, muchas horas de trabajo". Por eso, Piqueras afronta ahora una vida "normal" y asegura que no echa de menos los informativos, al menos, "eso creo".

¿Qué hace ahora? Desde luego que a Piqueras no le faltan aficiones a las que dedicar ahora su tiempo. La música ocupará ahora un gran espacio y aprenderá a tocar mejor el piano, "porque soy un desastre", ha dicho con humildad. Habría que verlo... Por supuesto que tanto saber acumulado deberá ser aprovechado. Por eso no dudará en asistir a charlas y conferencias. Viajar y, sobre todo, ocuparse de su familia será también su prioridad, de hecho, "esta semana estoy tomando cañas con mi hijo todos los días ahora que está en Madrid", ya que su hijo vive en Londres. Despedida Todos sus compañeros de Informativos Telecinco le hicieron pasillo tras su último programa para aplaudirle, homenajearle y demostrarle el cariño que se ha ganado durante todos estos años. Este es el momento: View this post on Instagram A post shared by Trendencias (@trendencias) En su discurso final a los telespectadores ha recordado sus inicios y ha tenido palabras de agradecimiento a todos sin excepción: directivos, compañeros, realizadores y, sobre todo, "a ustedes, por permitirme entrar en su casa". Pedro Piqueras pone fin a su etapa al frente de Informativos Telecinco: "Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre" #GraciasPiqueras > https://t.co/BCt2bRIYLn pic.twitter.com/8sfTeDY4j3 — Informativos Telecinco (@informativost5) 21 de diciembre de 2023 Sus últimas palabras en la televisión de los informativos han sido para lanzar un deseo: "Tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre”, dijo, muy emocionado.